Caracuel destaca el "compromiso" del PP con el nuevo centro de salud previsto para el barrio de la Juventud de Granada

GRANADA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico del PP Rafael Caracuel ha defendido este sábado el "compromiso" del Partido Popular con el barrio de la Juventud, en la capital granadina, que "necesita de un nuevo centro de salud que el PSOE nunca proyectó ni siquiera" y por ello el PP, a través de las enmiendas que presentó a las cuentas autonómicas, solicitó que se aplicara una partida de 450.000 euros para iniciar la tramitación del proyecto.

En un comunicado, Caracuel sostiene que este es un hecho más que demuestra la "apuesta" del PP en el Parlamento de Andalucía "en pro de la salud", en consonancia con la gestión "responsable" y "diligente" que en dicha materia está realizando la Junta en la región y Granada.

Caracuel subraya que "la sanidad es una prioridad para el Partido Popular" y para el gobierno de Juanma Moreno (PP), y "así se plasma en la gestión realizada por el ejecutivo autonómico desde el inicio de la pandemia" y en el cumplimiento con "reivindicaciones históricas" en la provincia, dando luz verde a inversiones para "infraestructuras sanitarias que el PSOE dejó reiteradamente en el cajón".

El parlamentario andaluz también ha defendido el trabajo del gobierno de Juanma Moreno en cuanto a la vacunación en Andalucía, "a pesar de la falta de vacunas por parte del Gobierno de España".

En este sentido, recuerda que la Junta ya ha dado luz verde en su Consejo de Gobierno a un plan de vacunación masiva "con el objetivo de inmunizar, en el mínimo tiempo, al mayor número de personas posible, siempre y cuando el número de dosis que lleguen a nuestra tierra lo permita".

Por ello, exige al Gobierno de España "más vacunas para poder cumplir con el objetivo de tener al 70% de la población vacunada este verano". "Continuamos avanzando pero necesitamos triplicar el número de dosis que nos llegan", agrega.

Por último, incide en que la estrategia de la Junta para hacer frente a la pandemia "se ha caracterizado desde el inicio por la anticipación y previsión", y lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez "no solo no tome ejemplo, si no que sigue más centrado en sus intereses partidistas que en la salud".