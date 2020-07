Carazo dice que Plan Vive es "ambicioso" y "deja atrás el balance negativo" del PSOE-A, que lo ve "una tomadura de pelo"

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha defendido este miércoles que el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda y Regeneración Urbana 2020-2030 es "ambicioso" y "deja atrás el balance negativo" de los planes que pusieron en marcha gobiernos del PSOE-A, formación política que ha asegurado que el plan del PP-A y Cs es "una tomadura de pelo y una estafa".

Ante el Pleno del Parlamento, Carazo ha sostenido que este Plan es "ambicioso a la vez que realista y riguroso" y que ofrece "un cambio en las políticas de vivienda de Andalucía, dejando atrás un balance negativo de los anteriores planes de vivienda de los gobiernos del PSOE-A".

Ha defendido que la iniciativa tiene objetivos "claros y definidos", así como que es inclusivo porque "piensa en todos" e "impulsa la adecuación de las viviendas a las nuevas necesidades medioambientales y familiares", toda vez que está "alienado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 20-30".

"Se cuenta tanto con los promotores públicos y como con los privados", ha agregado Carazo, que ha recalcado que el tercer sector "ayudar a dinamizar la economía". "Para facilitar un cambio en las políticas de vivienda nos dotamos de este documento y tomamos decisiones y programas importantes", ha subrayado antes de apuntar que el Ejecutivo andaluz toma medidas "para fomentar y garantizar acceso a vivienda digna, a precio asequible, agilizando procedimientos y trámites".

La titular andaluza de Vivienda ha incidido en que "la apuesta del Gobierno del cambio en la vivienda en indudable" y por eso hay en marcha "ocho programas con más de 230 millones de euros".

Ha precisado que el Plan Vive cuenta con una dotación de 690 millones de euros para los próximos cinco años que provienen de fondos autonómicos, estatales y europeos, y despliega más de 217.000 actuaciones entre ayudas, promoción de nuevas viviendas y actuaciones de rehabilitación.

Carazo ha detallado que se prevé que se genere una inversión inducida de 2.500 millones de euros entre 2020 y 2024 y una generación de empleo de unos 60.000 puestos directos, a los que hay que sumar los indirectos, en el sector de la construcción e inmobiliario.

"El Plan Vive nace con una vocación clara de favorecer el derecho a una vivienda digna en Andalucía", ha subrayado para explicar que persigue una reactivación de las viviendas protegidas o que contiene "más de 155.000 actuaciones para garantizar el acceso a la vivienda". En otro momento, ha explicado que el plan también "lucha contra la vulnerabilidad residencial" mediante ayudas al alquiler, entre otras medidas.

Asimismo, desgranado los detalles del plan, también ha explicado que aspira a crear una red de viviendas del tercer sector "para paliar situaciones de emergencia habitacional", una iniciativa que, según ha dicho Carazo, "es pionera".

Tras relatar el contenido del Plan, la consejera andaluza ha asegurado que persigue "revertir la situación que nos encontramos y afrontar nuevos retos de futuro que no tenía el plan anterior", recalcado sobre todo el "impulso a la promoción de nueva vivienda protegida a régimen asequible".

"MORENO MINTIÓ EN LAS ELECCIONES"

Para posicionar al PSOE-A, la diputada María Márquez ha mostrado su rechazo al Plan Vive, que cree que ha presentado Carazo porque "necesita cerrar el curso político con un broche final que maquille las sombras que ha tenido su gestión en materia de vivienda". Y es que, como ha recordado, "empezó de la peor de las maneras cuando en la aprobación del Presupuesto eliminó la partida para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género para contentar a Vox, despreciando así la lucha feminista".

"La aprobación de este plan es una tomadura de pelo y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, demuestra la mentira con la que se presentó a las elecciones", ha abundado la diputada, que ha acusado a la consejera de "mentir y estafar" porque el Plan Vive "no recoge sus compromisos electorales".

Por Adelante, María García Bueno ha incidido en que "hay muchas esperanzas puestas en este plan porque mucha gente espera que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna pero también mucha desconfianza por la mala política sobre vivienda que ha habido" cuando gobernaba el PP. Ha lamentado que el Plan Vive tiene un objetivo muy centrado en la vivienda protegida y no "protege a la ciudadanía de la deriva que atraviesa el sector".

Adelante critica que "no tiene en cuenta la regularización de lo privado porque eso es intocable para el PP", así como echa en falta "medidas para perseguir el fraude y la competencia desleal de los pisos turísticos", entre otros como que no da soluciones para evitar desahucios.

En nombre de Vox, Francisco José Ocaña ha criticado que del Plan anterior de vivienda, de 2016 a 2020, "muchos programas quedaron el tintero, casi el 40% no se ha desarrollado y, por tanto, no se iniciaron ninguna de las acciones planteadas en ese porcentaje" lo que, a su juicio, refleja la "incapacidad en la gestión de los gobiernos del PSOE-A". Sobre el Plan Vive, ha avisado al nuevo Gobierno de que "si no lo dota suficiente presupuestariamente y no lo ejecuta concienzudamente, no servirá de nada", si bien confía en las buenas intenciones del Ejecutivo del PP-A y Cs.

Juan Bueno, parlamentario del PP-A, ha advertido de que en Andalucía "durante demasiados años ha habido una política de vivienda que no daba la talla" porque los gobiernos socialistas "hacían poco y mal" aunque "cada semana el consejero de turno vendía humo, en eso los socialistas son campeones". Y todo esto lo ha contrapuesto al Plan Vive que es "ambicioso y comprometido" y "pone orden al desbarajuste del anterior gobierno".

Por último, por Cs, Juan de Dios Sánchez ha acusado a los anteriores gobiernos de "no hacer nada por luchar contra la infraviviendas" y ha aseverado que el Plan Vive aprobado por el cogobierno del PP-A y el partido naranja busca "hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada". "Es un plan necesario y urgente", ha zanjado.