Carmen Calvo asegura que "el verdadero patriotismo en el siglo XXI consiste en defender la Constitución"

La vicepresidenta y el delegado del Gobierno han entregado en Sevilla los XV Premios Plaza de España

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado este jueves que "el verdadero patriotismo en el siglo XXI de una nación como esta consiste en defender la Constitución, en desarrollarla y en jugar todos dentro de ella. El resto es libre, pero esto es obligado".

Calvo ha hecho estas afirmaciones durante la entrega, junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, de los XV Premios Plaza de España a la defensa, cumplimiento y difusión de los valores recogidos en nuestra Constitución, que concede la Delegación del Gobierno de Andalucía.

Así, ha destacado "su compromiso personal y, sobre todo, el compromiso del Gobierno de España, no solamente en defender la Constitución sino lo segundo más importante, en seguir desarrollándola", para añadir que los 41 años de la Constitución "significan que el contrato que hicimos después de la dictadura fue un buen contrato, un contrato que estaba lleno de valores y de compromisos", los cuales están representados por los premiados "en términos personales" y lo hacen, además, "a través de instituciones que son absolutamente imprescindibles".

La vicepresidenta ha añadido que 41 años después "hemos sabido modernizar y llevar a nuestro país al presente y al futuro de la parte de Europa que somos", esa Europa que "se relaciona de manera responsable y consecuente con su naturaleza, con sus recursos, con su empresariado, con su cultura, con su educación, con el compromiso de los valores que representan como son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político".

En este sentido, ha añadido que este "es el cuarto valor superior de nuestro contrato de hace 41 años, la diversidad de nuestras ideas y la capacidad de entendernos siendo diversos". "Esos son los cuatro valores que atraviesan todo el texto constitucional, que no nos podemos cansar de entender y de defender a cada instante", porque "históricamente ha representado un antes y un después para la historia España".

Calvo ha resaltado que esta es la primera Constitución en la historia de nuestro país que "no ha sido de partido sino tendiendo puentes al valor superior de nuestra diversidad de pensamiento, un tesoro que tenemos que proteger cada día", toda vez que ha añadido que "son tiempos complejos donde el valor del esfuerzo no es demasiado enaltecido".

Pero, ha abundado, "España vive hace 41 años un momento brillante de su historia si lo comparamos con los recientes tiempos de la historia contemporánea y de esto no nos podemos aburrir, ni nos podemos cansar, ni lo podemos dar por dado porque ha costado mucho tiempo llegar a este punto de madurez entre españoles", de modo que "estamos todos convocados cada día y a cada momento a protegerlo".

Asimismo, la vicepresidenta ha resaltado que "el valor más importante de nuestro sistema social y político es la igualdad", al tiempo que ha añadido que las mujeres "tienen la obligación de defender el espacio conquistado para que las más pequeñas vengan en mejores condiciones".

Ha apuntado que la democracia "necesita liturgias", como la entrega de estos premios, "donde en lo fundamental estemos todos a una y en lo secundario cada uno sea libre y distinto", porque la democracia "es un artilugio precioso de la convivencia que a la humanidad le ha costado aproximadamente 5.000 años tejer", por lo que insta "a defenderla cada día".

"Solamente nos sobran quienes no la entienden, se la quieren apropiar como si fuera solo suya o intentan romperla", pero "son minorías" ya que "la inmensa mayoría sabemos reconocer el ancho caudal que ha representado este contrato social que firmamos hace 41 años". "Hay mucho elemento de inquietud frente a ella, hay quienes piensan que si no la votaron no es suya, un error, porque es tuya aunque no la hayas votado y afortunadamente esa es una de sus grandes virtudes", como "es también virtuoso el equilibrio de poder reformarla cuando toque y de no pretender cambiarla constantemente".

"Lo valiente es ser equilibrado", mientras que "los extremos suelen ser muy cobardes por simples y por peligrosos", ha afirmado Calvo, que ha destacado que esta Constitución "se convierte en norma jurídica de obligado cumplimiento, lo que es un extraordinario valor para quien no entienda que no es un pacto político sino un acuerdo jurídico".

Por su parte, Lucrecio Fernández ha destacado que "la Constitución fue el salvoconducto con el que España entró en el futuro que nos habían robado y el instrumento que nos permitió conversar con las nuevas demandas sin soltar la mano de la tradición".

"Fue en el 78 cuando se le otorgó a las palabras la importancia que tienen, aunque ahora otros intenten desdibujarlas y retorcerlas hasta que digan lo que ellos quieren", ha subrayado en alusión a la violencia de género, que no es violencia intrafamiliar, como ha aclarado, "sino una realidad y una lacra social contra la que debemos luchar en contra de esa ultraderecha que quiere otra forma de expresión".

Por ello, ha subrayado, "debemos reconocer el coraje cívico" de los premiados con estos galardones porque son "reflejo de quienes avanzan en los derechos de la mujer, el trabajo continuo y constante por la igualdad". Los galardonados, ha continuado, "simbolizan la libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión, quienes, cumpliendo, defendiendo y difundiendo de manera

desinteresada los valores y principios consagrados en la carta magna, son referente de todos los españoles y un orgullo para los andaluces".

Los Premios Plaza de España 2019 han reconocido, en la categoría Medio Ambiente, al personal de los Parques de Doñana y Sierra Nevada, en el año en que se cumple el 50 aniversario del Parque Nacional de Doñana y el 30 del Parque Natural de Sierra Nevada. El Premio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha recaído en el Cuerpo Nacional de Policía por el 40º aniversario de la incorporación de las mujeres y a la Guardia Civil por el 175 aniversario de su fundación.

También se ha entregado un premio al Ejército, en la persona del Teniente General Don Juan Gómez de Salazar. En la categoría de Cultura, el premio, a título póstumo, ha sido para el periodista Valentín García; y para la artista Rocío Márquez. El Premio Político ha sido recogido por Adoración Antolín Sorroche, en representación de las alcaldesas y concejalas elegidas en las primeras elecciones democráticas.

En el ámbito empresarial, se ha galardonado a Manuel Vaquero, fundador y director ejecutivo de 'La Abuela Carmen', empresa agroalimentaria; y en lo Social, la Delegación del Gobierno ha premiado a Carmen Castilla Álvarez, secretaria general de UGT Andalucía, por el 130º Aniversario de la fundación de la Unión General de Trabajadores.