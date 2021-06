Carmen Calvo reitera que los indultos "están cerca" y no descarta aprobarlos la primera semana de julio "o antes"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido este martes en que los indultos a los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O "están cerca" y no ha descartado que el Consejo de Ministros pueda aprobarlos la primera semana de julio "o antes".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha asegurado que los indultos "están cerca porque el Ministerio de Justicia está terminando los expedientes que son, como todo el mundo sabe, individualizados, como no puede ser de otra manera y están terminando todo ese trabajo".

"Cuando decimos, y yo misma lo he dicho, que están cerca es porque la semana que viene o la siguiente, en no mucho más que dos o tres semanas tienen que estar terminados", ha explicado la vicepresidenta, que ha defendido que estos plazos no se diferencian de la tramitación de cualquier otro indulto.

"Es así como van todos los indultos, yo comprendo que estos tienen una relevancia política importantísima y nadie se la puede quitar. Yo tampoco, como es lógico. Pero no dejan de ser tramitaciones desde el punto de vista administrativo todas iguales, expedientes individualizados que son muy rigurosos", ha subrayado.

"FIN SUPERIOR AL BENEFICIO PERSONAL"

En este sentido, ha destacado que "si se indulta a una persona en nuestro país es porque hay derecho a pedir que te indulten como en todas las democracias del mundo" y en consecuencia la situación de los presos por el 'procés' "no deja de ser una situación normal" en la que "hay que ver muy bien qué ha ocurrido, por qué razones el Gobierno decide que una parte de la condena ya no se cumple y todo eso hay que mirarlo muy bien, porque se persigue un fin mayor que el beneficio personal de a quien se le va a indultar".

A su juicio, en cualquier indulto "hay un beneficio que es para todos por encima de la persona concreta siempre, incluso para una persona anónima con una condena de lo que podemos decir el Código Penal que funciona cada día, como un hurto o cualquier tipo de delito, hay algo superior a ti que se está buscando con el indulto".

"En ese sentido no dejan de ser indultos normales y corrientes en los que todos los informes que hay que recabar requieren luego algún tiempo para ir terminándolos, pero en ese sentido no tienen más diferencia. Por eso digo que pronto, porque el ministro de Justicia estuvo en mi despacho no hace más de ocho días y me dijo que los estaban ya perfilando todos y que yo ya supiera cuándo los podía llevar al orden del día", ha añadido.

Preguntada por si el Consejo de Ministros los puede aprobar la primera semana de julio, Calvo ha señalado que "ahí o antes, cuanto antes los terminemos mejor, porque este es un debate en el que el Gobierno está haciendo una apuesta firme, armoniosa y mirando al futuro de una España que es con Cataluña y de una Cataluña que tiene que empezar a levantar diez años muy frustrantes para los catalanes donde Cataluña ha perdido mucho más".