Carolina España:"Se puede estar enamorado y hacer las cosas bien", ante críticas al "enamoramiento" en política

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en la Junta de Andalucía, Carolina España, en sesión plenaria en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en la Junta de Andalucía, Carolina España, ha destacado este jueves en el pleno del Parlamento andaluz que "se puede estar enamorado y hacer las cosas bien, trabajar por tu tierra y trabajar por mejorar la vida de los ciudadanos a través de políticas económicas sólidas que generen empleo y riqueza".

En una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz seguida por Europa Press, la diputada Jessica Trujillo Pérez ha criticado que en periodo electoral "algunos están en política porque están enamorados, pero no por amor a la vocación de servicio público, a la gestión, a la gente de su país, sino por amor a su mujer".

Trujillo ha insistido en que "en política no se puede estar de romance todo el rato, hay que estar trabajando", subrayando que "no se puede estar solo enamorado ni de luna de miel permanente cuando existen asuntos de importancia para los ciudadanos que requieren dedicación".

Finalmente, la diputada ha cuestionado los datos de exportación en Andalucía en los últimos meses, solicitando información sobre las cifras de exportación regionales como conclusión a su intervención en la que ha planteado una reflexión sobre qué modelo de gobierno exporta a nivel nacional, señalando que "podemos exportar el modelo del Partido Popular en Andalucía".

En respuesta, Carolina España ha presentado datos positivos sobre exportaciones andaluzas hasta agosto, cifradas en 28.617 millones de euros, "ventas en el exterior, lo que representa un crecimiento del 5,8%, por encima de la media nacional del 3,2% y superior al de comunidades como Madrid y Cataluña".

Al hilo, la consejera ha subrayado que "Andalucía cuenta con una balanza comercial no energética que es positiva, con más de 4.800 millones de euros, en contraste con el Gobierno de España, que ha registrado un déficit de 25.000 millones de euros en esta misma balanza".

Además, España ha subrayado que cuatro provincias han alcanzado récord histórico de ventas y ha destacado la diversificación de mercados, indicando que "el principal mercado es la Unión Europea, pero está creciendo China con un 38%, está creciendo Estados Unidos con cerca de un 6%".

Respecto a los productos más exportados, España ha explicado que productos industriales lideran las ventas, aunque ha subrayado que Andalucía "seguimos liderando la venta de hortalizas y, por supuesto, nuestro aceite". Así, la vicepresidenta ha felicitado a las empresas andaluzas porque "han encontrado en esta tierra esa estabilidad, esa seguridad jurídica, esas condiciones necesarias para crecer, para salir al exterior, para exportar".

Por otra parte, España ha establecido una cadena causal entre exportaciones y empleo, afirmando que "si hay más exportaciones, hay más economía. Si hay más economía y más riqueza, hay más empleo. Si hay más empleo, hay más gente trabajando, que también paga impuestos".

En este contexto, la consejera ha destacado que el Gobierno andaluz ha logrado "una octava bajada de impuestos" y que actualmente cuenta con "un millón más de contribuyentes en el IRPF", lo que considera "la clave" para mantener la recaudación.

Asimismo, la vicepresidenta ha enfatizado que "se pueden bajar los impuestos, como lo estamos bajando en el Gobierno de Juanma Moreno, y se puede recaudar más para que nuestros servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda, las inversiones en infraestructuras hidráulicas sean cada vez mejores".

Por último, España ha concluido comprometiéndose a continuar trabajando "enamorados de Andalucía, de esta tierra" con "los mejores presupuestos que tenga, como nunca, nuestra tierra, y que pronto llegarán a este Parlamento".