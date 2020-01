Carrillo valora la labor de Cs en el año de Gobierno y recuerda a la oposición que a Andalucía "se la quiere siempre"

Publicado 18/01/2020 14:01:43 CET

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz y en el Senado, Fran Carrillo, ha valorado este sábado la "buena gestión" de la formación naranja durante este primer año del nuevo Gobierno andaluz, a la par que ha dicho a la oposición, en alusión a PSOE y Adelante, que a Andalucía "se la quiere siempre, no sólo a veces ni a cachos".

Carrillo ha afirmado que "los andaluces respaldan las políticas naranjas del nuevo gobierno" asegurando que "si no hubiera estado Cs, no se hubieran suprimido ciertos impuestos que han favorecido el desarrollo económico" porque "cuando el PP cuando gobernaba en Madrid con mayoría absoluta no los bajó", ha dicho, según ha informado el partido en un comunicado.

El portavoz también ha elogiado las mejoras en las políticas formativas de empleo, "un sector que había sido depredado por el PSOE, donde la formación no servía para mejorar la calidad de vida de los trabajadores sino para enchufar a los suyos", así como la gestión de los fondos europeos "cuyas certificaciones se han duplicado para ayudar a que haya más infraestructuras, más emprendedores y más innovación".

"Que los andaluces sepan que con cualquier otro Gobierno no hubiera sido posible", ha subrayado el senador de Cs recalcando que "si hoy hay más personas trabajando, si hoy hay más esperanza y más ilusión en que Andalucía tenga que estar donde se merece es porque Cs está gobernando" y "lo hacemos desde la capacidad de llegar a acuerdos".

Además, Carrillo ha manifestado que "a los ciudadanos se les atiende escuchándolos y no dividiéndoles, eso se lo dejamos a los que quieren dividir y separar" y "esos son Adelante PSOE". Ha afirmado que "la oposición en Andalucía ya la forma un solo partido, ya no hay diferencias y como van a una en el Gobierno Central, en Andalucía también" y "se defienden unos a otros".

"Es una oposición que prefiere la propaganda barata que el diálogo constructivo", ha asegurado al tiempo que ha señalado que "los MENA, las mujeres, los inmigrantes, los pensionistas, el colectivo Lgbti, no son su causa, son su excusa, los utilizan para hacer propaganda y sacar rédito político, lo que demuestra su hipocresía y cinismo".

El portavoz adjunto en la Cámara andaluza ha concluido insistiendo en que "queremos los 4.000 millones de euros que se le deben a Andalucía, queremos el IVA de 2017 y queremos que el PSOE y Adelante Andalucía lo defiendan también".