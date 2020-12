Casado afirma que el Gobierno de Moreno es la "referencia" de lo que quiere hacer cuando llegue al Ejecutivo de España

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado este martes en Sevilla que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno es para él la "referencia" de lo que quiere hacer cuando llegue al Ejecutivo nacional.

"España se merece un Gobierno que haga lo que estáis haciendo aquí", según ha dicho Casado a Juanma Moreno, durante su intervención en la reunión del Grupo Parlamentario Popular andaluz, con motivo de lo dos años de las últimas elecciones autonómicas que supusieron la salida del PSOE-A de la Junta tras casi cuatro décadas gobernando y la llegada de un nuevo Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs).

"Juanma Moreno ya es el mejor presidente que ha tenido la Junta de Andalucía", según ha sentenciado Pablo Casado, quien ha querido expresar en primer lugar su apoyo y el de todo el partido a la gestión que el Gobierno andaluz está haciendo de la pandemia del coronavirus.

Según ha destacado Pablo Casado, Moreno tiene las cualidades que debe tener un presidente de la Junta de Andalucía: Es honesto y ve la política como una vocación pública de servicio a los demás; es una persona eficaz que se toma en serio su trabajo y la palabra dada, y es una persona de principios.

"Para mí, la Junta de Andalucía es una referencia de lo que yo quiero hacer a nivel nacional cuando llegue al Gobierno de España", según ha sentenciado Pablo Casado, quien ha señalado que mientras en Andalucía hay un Ejecutivo que toma medidas para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, en España tenemos un Gobierno, en manos del "partido sanchista", que sólo sabe "crear problemas" y que "cuestiona" la monarquía, la Constitución y la unidad de España, y "blanquea" a los terroristas de ETA.

Pablo Casado ha valorado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la sanidad y la educación públicas, con dotaciones económicas y de personal que no se habían producido nunca antes, y también ha destacado que se vayan a tomar medidas frente al problema de la ocupación ilegal de viviendas, que no está teniendo respuesta desde el Ejecutivo nacional.

Asimismo, ha expresado su apoyo a la política fiscal de la Junta y su decisión de bajar impuestos en Andalucía y ha valorado la eliminación de trabas burocráticas para facilitar que empresas quieran invertir en esta tierra. "El PP da soluciones", según ha sentenciado Pablo Casado, quien ha agregado que Andalucía ha pasado de encabezar las listas del paro en España durante los anteriores gobiernos autonómicos del PSOE-A a encabezar las listas de creación de empleo, de altas de autónomos o de instalación de empresas.

Casado ha indicado que los socialistas andaluces se creían que Andalucía era "su cortijo" y ahora el PSOE de Pedro Sánchez se cree que España es su "cortijo" y que los españoles no tienen derecho a probar algo que venga mejor a sus vidas. Ha manifestado que el PP tiene que luchar para que esa "resignación" de la ciudadanía que existió en Andalucía durante décadas, ya que el cambio político parecía imposible y no había esperanza de futuro, no se arraigue a nivel nacional.

En Andalucía, según ha recalcado, se "quitó" al PSOE y eso también se puede hacer a nivel nacional.

Pablo Casado ha señalado que el cambio histórico que se produjo en Andalucía hace dos años fue para él el acontecimiento "más importante" desde que es presidente nacional del PP, porque supuso que el partido llegaba a la Junta tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas.

Hoy los andaluces cuentas, según ha agregado, con un Ejecutivo que gobierna con "eficacia, cercanía, transparencia y honestidad". "Amigo Juanma, estoy orgulloso de lo que estás haciendo y estoy convencido de que no has hecho más que empezar. Andalucía se merece un gobierno y un presidente como tú, y España se merece un gobierno a nivel nacional que haga lo que estáis haciendo aquí", según ha dicho Casado a Moreno.

APOYO DE MORENO A CASADO

Por su parte, el presidente de la Junta ha agradecido a Casado el "enorme cariño y respeto" que siempre ha tenido por los andaluces y esta tierra, que tanto tiene que aportar al proyecto común y compartido que es España. Ha añadido que Casado es el único que puede liderar desde el Gobierno de España un proyecto para este gran país: "Nosotros vamos a estar detrás de ti para que lo seas lo antes posible".

"Sabemos de tu valía, de tu proyecto político y de tu capacidad", según le ha dicho Moreno, quien ha apuntando que no podemos seguir con el actual panorama de España, con un Gobierno de coalición de PSOE y Podemos absolutamente "desnortado y alejado de la realidad social y económica de nuestro país", y, sobre todo, apoyándose con los "sectores más radicales y rupturistas que hay" en nuestro país.