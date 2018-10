Casado (PP): "No es admisible que haya presiones para votar a una u otra candidatura"

Publicado 25/06/2018 11:33:44 CET

CÓRDOBA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha considerado este lunes que las direcciones provinciales del PP tienen que "garantizar la neutralidad y la libertad de voto", de manera que "no es admisible que haya presiones a cargos públicos y orgánicos para votar a una u otra candidatura", motivo por el que ha defendido que "lo que ha hecho el PP de Córdoba es lo adecuado" al anunciar su neutralidad en el proceso para la elección de la Presidencia del partido.

Después de tomar un café con afiliados en la capital cordobesa, el popular ha exigido "juego limpio y que no se obligue a nadie a hacer uso de su voto en una dirección o en otra". Por ello, ha señalado que él habla de "la unidad, porque si ya en la fase de votos está habiendo presiones, imagínese lo que será cuando pueda salir una candidatura que a otros no guste".

Tras insistir en que él no se va a "juntar con ninguna otra candidatura", ha aclarado que se ha presentado "para ganar", algo que no lo hace porque crea que es "mejor que el resto", que "humildemente" cree que tiene "mejor proyecto que el resto", sino que lo hace porque si él se fuera con alguna otra candidatura, "estaría echando gasolina al fuego e intentando descompensar una balanza que no es en lo que se mide el partido".

A su juicio, "el partido no puede tener dos platos de una balanza, sino que el partido tiene que tener un ascensor, en el que vayamos todos hacia arriba, porque cuando una balanza se descompensa, se puede caer lo que hay en el otro plato y se puede ir a otros partidos, a la abstención o directamente al cabreo". Así, ha pedido "subir todos juntos unidos".

De este modo, ha recordado que él no ha pedido "el apoyo de personas conocidas del partido", porque quiere ser "el candidato de las bases, de la calle y no de los despachos, el candidato que se recorre España", puesto que va a hacer "20.000 kilómetros en diez días, solo hoy 1.500 kilómetros, con cuatro actos diarios".

Según ha apuntado, "está muy bien lo que dicen los líderes y es fenomenal, porque han sido grandes líderes en las últimas décadas, y está muy bien lo que ha hecho el partido en los últimos 30 años con la misma generación dirigiendo el partido", pero "hay otra hornada que pide paso", porque él no solo recibe apoyo de jóvenes, sino de "gente mayor", ha destacado.

Así, ha declarado que cuenta "con todos, porque nadie sobra", al tiempo que "hay que abrir espacio a más gente y abrir puertas y ventanas para renovar el partido, haciéndolo de forma constructiva, pero cambiando aquello que no ha funcionado".

Cuestionado por la postura del ex secretario de Estado de Seguridad y presidente de honor del PP cordobés, José Antonio Nieto, de apoyo a María Dolores de Cospedal, Casado ha comentado que Nieto es su "amigo, es un excelente servidor público, ha sido un excelente alcalde, un excelente secretario de Estado de Seguridad en circunstancias muy complicadas", por lo que tiene todo su "cariño, apoyo y amistad y además es de las personas con las que siempre habría que contar", ha afirmado.

En cuanto a si cree que afectará a su candidatura las declaraciones de profesores en la investigación sobre su título universitario, ha dicho que "en absoluto" y que ya ha dado "demasiadas explicaciones sobre eso".

"LA UNIDAD"

Entretanto, el candidato a la Presidencia del partido ha subrayado que él presenta como mensaje de "mayor fortaleza la unidad", dado que si el gana este congreso, "nadie pierde", según ha aseverado, para defender que "si el partido no está unido, se perderán las próximas elecciones".

Así, ha aclarado que él no quiere ver "las fracturas que tuvieron Susana Díaz y Pedro Sánchez, que incluso pasaron factura en Andalucía a la propia presidenta de la Junta", de manera que ha insistido en que no quiere "un partido dividido, que sea solo de una parte, sino que sea un partido de todos". Eso es lo que propone en su candidatura, ha apostillado.

Al respecto, ha abundado que es "una candidatura de integración generacional, ideológica y territorial", precisando que él es "de provincias", pero ha estado "más de dos años en la dirección nacional", por lo que sabe "lo que necesita Andalucía y Córdoba", ha manifestado.

En definitiva, ha apelado a "la unidad y la integración con la renovación y la ilusión que es necesaria para que el PP recupere una base electoral de once millones de votos". "No nos podemos conformar con lo que dan las encuestas, ni con lo que teníamos, porque con lo que teníamos nos han echado del Gobierno", ha argumentado.

Ante ello, ha enfatizado que "hay que volver a ampliar la base de voto y para eso hay que ir directamente al caladero de votos de Ciudadanos", a lo que ha añadido que él es "el candidato que menos gusta a Ciudadanos y a la izquierda". Por eso, ha animado a "no tener complejos para recuperar ese espacio y la ilusión" de los votantes del PP.