Castilla (UGT-A) reivindica en Jaén "la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática"

JAÉN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha reivindicado "la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática". Lo ha hecho durante su visita en la capital jiennense a la fosa 702 del Cementerio de San Eufrasio, una de las más importante de la provincia de Jaén y donde se encuentran más de un millar de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, concretamente 1.027 personas.

En su visita, Castilla, que ha estado acompañada por el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha señalado que el pasado viernes, 21 de octubre, entró en vigor la nueva ley de Memoria Democrática, teniendo el objetivo principal de reforzar el compromiso del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil y el Franquismo.

La dirigente de UGT ha incidido en que el principal objetivo de esta ley es "el reconocimiento del derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron".

En esta fosa, en la que se están realizando trabajos de delimitación previos a la exhumación, se prevé que se encuentren los restos de Dolores García-Negrete, que protagonizó "una intensa actividad política y fundó la Asociación de Mujeres Antifranquistas de Jaén".

Al finalizar la Guerra Civil, "tanto ella como sus hijos, vivieron una represión implacable". Cuatro de los hijos huyeron al exilio, otros cuatro terminaron en campos de concentración y en la cárcel. "Dolores García-Negrete pensó que quizás los nacionales respetarían su reputación intachable, o su labor humanitaria en la retaguardia, pero no fue así. Fue detenida, encarcelada y, el 1 de marzo de 1940, fusilada en las tapias del Cementerio de San Eufrasio de Jaén", ha relatado Castilla.

La máxima dirigente de UGT en Andalucía ha recordado a la Junta que "la Ley de la Memoria Histórica está para cumplirla, que también tiene responsabilidad de que esto sea así, aunque los trabajos se están realizando con dinero del Gobierno central".

"Hay que darle esa justicia a estas personas que dieron su vida por la República y que dieron su vida y que la asesinaron por pensar diferente, que hay que dejarlo claro, clarísimo, es cuestión de sus nietos, que quieren los restos de sus abuelos", ha dicho Cástilla, que también ha incidido en que "hay más de 45.000 andaluces y andaluzas que están todavía enterrados en fosas comunes, creo que debemos hacer ya algo por devolverle los restos a su familia y poderle dar sepultura digna".

Por su parte, Cándido Méndez ha señalado que "estas fosas forman parte esto de lo que es una dimensión muy cruel de la historia, se produjeron una multitud de asesinatos por el mero hecho de creer en una ideología distinta o por el mero hecho de ser sindicalistas, o del PSOE".

"Esa es una etapa de la historia de España que hay que cerrar exhumando hasta el último cuerpo, hasta que no se identifiquen esa herida no se va a cerrar, esto no es una pelea de fachas y rojos", ha manifestado Méndez, al tiempo que ha apuntado que "hoy en día son sus nietos, los nietos son los que quieren saber qué pasó no para devolverles la dignidad, porque la dignidad nunca la perdieron, sino para poder hacer que descansen en paz", ha dicho Méndez.

Finalmente, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, ha declarado que "el paso previo es delimitar cómo están las fosas y una vez que se sepa dónde está el espacio de la fosa, hacer la exhumación".