Catedrático en Derecho Financiero destaca el "avance" de los medios que dispone Hacienda contra el fraude

BAEZA (JAÉN), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Jaén (UJA) José María López ha señalado en la mañana de este jueves "el avance" de los medios "de los que dispone Hacienda" en la lucha contra el fraude fiscal.

López es director del encuentro 'El fraude fiscal en tiempos de crisis: del referente internacional al inmobiliario' que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra esta semana en su sede jienense Antonio Machado de Baeza.

En una entrevista para Europa Press, el experto, que también es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia) y en Economía por la Universidad de Málaga (UMA), ha explicado que la administración actualmente usa programas informáticos que permiten generar perfiles e incluso "analizar el comportamiento" de posibles defraudadores.

Por ello, el director del encuentro ha insistido en que "el ciudadano debe ser consciente de las nuevas herramientas que tiene la Agencia Tributaria" y "lo mejor para dormir tranquilo es no defraudar".

Respecto al origen del fraude, López ha asegurado que este "ha existido siempre" y, concretamente, "no es que en España seamos más defraudadores que en otros países". De hecho, el catedrático ha relacionado este problema con "la lucha por rebelarse contra las obligaciones colectivas" y "el egoísmo del ser humano". "Al final, en la mayoría de los casos, se termina declarando lo que se sabe que Hacienda va a descubrir", ha añadido.

Al ser preguntado sobre la disminución del dinero en metálico, el director ha asegurado que esto está motivado por la llegada de la pandemia y que "la ley limita las compras en efectivo a mil euros a residentes y a diez mil euros a no residentes". Por ello, "se avecina un panorama no demasiado pacífico" para el pago en metálico y, en este sentido, sobre el desarrollo de las criptomonedas, López ha apuntado que "la ley no puede dar respuesta a la realidad actual".

El catedrático, que posee un amplio bagaje como investigador y docente a nivel nacional e internacional, ha invitado a "pensar como piensan las nuevas generaciones", ya que "un hijo puede convencer más a un padre de que no defraude que la propia sociedad". Precisamente, durante el encuentro se está estudiando la evolución de la publicidad de la Agencia Tributaria en los últimos años.

Sobre la igualdad en términos tributarios, López ha señalado que este año "se ha visto verdaderamente la igualdad de los ciudadanos, ya que sea rico o pobre le van a poner la misma vacuna". No obstante, nombres como los del youtuber 'El Rubius' han salido a debate durante el curso, puesto que "las nuevas generaciones le dan mucha importancia a las libertades individuales" y "no se debe dejar de lado la concienciación sobre el bien común", ha instado el experto.

Finalmente, sobre la Ley 11/2021 contra el fraude fiscal, que se está estudiando en profundidad durante el encuentro, el catedrático ha indicado que conviene afrontar dos cuestiones: el inmobiliario y los paraísos fiscales.

"Hay que concienciar al ciudadano de la necesidad de no defraudar para que verdaderamente haya igualdad y todos paguen en función de su capacidad", ha concluido López.