CCOO-A aborda los retos del Trabajo Decente frente a la Inteligencia Artificial y el cambio climático

Imagen de las Jornadas celebradas. - CCOO

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Memoria y Futuro del Trabajo de CCOO Andalucía ha organizado este jueves 8 de octubre en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla la jornada 'Cooperación en tiempos de cambio: nuevos desafíos globales, Inteligencia Artificial y Trabajo Decente'. La inauguración de la jornada ha corrido a cargo de la presidenta de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, Rosa Berges Acedo; la secretaria de Juventud de CCOO de Andalucía, María Núñez; y la Decana de la facultad de Derecho del Trabajo, Milagros Martin.

Posteriormente, el director de la Escuela del Trabajo de CCOO y consejero del CES de España, Fernando Rocha Sánchez, especialista en mercado laboral que participó en la negociación del Convenio 193 de la OIT sobre trabajo decente en las plataformas, ha impartido la ponencia 'Trabajo Decente en la Era de los Algoritmos: Inteligencia Artificial, Relaciones Laborales y Nuevos Desafíos Globales', según ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

La segunda parte del encuentro se ha articulado en torno a la mesa redonda 'Trabajo decente como enfoque transversal de la cooperación', moderada por Sergio Santos y en la que han intervenido la presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD, Patricia Sánchez; el director del Famsi, Emilio Rabasco; el catedrático de la Universidad de Sevilla, Francisco Rivera, y la secretaria de Empleo de CCOO Andalucía, Trinidad Gallardo. La jornada ha permitido compartir perspectivas sobre los derechos laborales, la protección social y el diálogo social dentro de las estrategias de cooperación.

Por su parte, la secretaria de Migraciones de CCOO de Andalucía y presidenta de la Fundación, Rosa Berges, ha señalado que "no puede haber desarrollo sin empleo decente, empleo de calidad, bien remunerado, pero también con derechos sindicales y sociales".

Respecto a los desafíos tecnológicos, la dirigente sindical ha señalado que la Inteligencia Artificial "puede ser una gran oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas, reduciendo las desigualdades", pero ha alertado de los riesgos de una mala gestión o diseño, que "pueden dar lugar a la desaparición de empleos y a la acumulación de riqueza en manos de muy pocas personas, incrementando la desigualdad entre países y generando problemas de seguridad".

En relación con la crisis climática, Berges ha situado los países empobrecidos del Sur Global como como los más afectados, al carecer de alternativas económicas, inversiones en transición ecológica y medidas sociales para paliar los efectos de ese cambio. "Esos factores están detrás de multitud de desplazamientos migratorios de huida".

La dirigente ha hablado, asimismo, de una "lucha descarnada de los poderosos y grandes magnates por apropiarse de los recursos naturales y tecnológicos" que "merma la gobernanza de la clase trabajadora y la clase media, frente a lo que CCOO de Andalucía aboga por defender la democracia global, los estados sociales de derecho y el multilateralismo".