CCOO afirma que las mujeres cobran 4.053€ anuales menos que los hombres y afea falta de planes de igualdad en empresas

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha criticado este miércoles la existencia de la brecha salarial en Andalucía tras precisar que las mujeres cobran 4.053 euros anuales menos que los hombres, que se traduce en un 23,1 por ciento, a la par que ha criticado la falta de planes de igualdad en empresas.

En rueda de prensa en Sevilla, López ha indicado que estos datos proceden de la Agencia Tributaria y la cifra aumenta si tomamos como referencia la Encuesta de Estructura Salarial a 6.000 euros anuales. "Eso supone que a lo largo de la vida laboral, el hombre gana 240.000 euros más que la mujer", ha explicado también la secretaria de Mujer de CCOO-A, Yolanda Carrasco, quien ha lamentado que la brecha aumente en la cuantía de las pensiones hasta situarse en el 27 por ciento.

Nuria López ha aseverado que "tras el frenazo en seco que sufrieron las políticas de igualdad con la crisis y las políticas de austeridad, ya es hora de que se reactiven y se refuercen". "El Gobierno de coalición ha puesto sobre la mesa una batería de propuestas útiles para que ese avance se produzca pero desde CCOO lo instamos a que se ponga en marcha cuanto antes porque si tenemos leyes que luego no se desarrollan y no se dotan de contenido es como si tenemos un árbol que no da frutos", ha dicho, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Como ejemplo, se ha referido al Decreto 6/2019 que regula, entre otras cuestiones los planes de igualdad en las empresas aprobado el 7 de marzo de 2019. "A fecha de hoy en Andalucía solo 47 empresas de las mil que están obligadas por Ley cuentan con planes de igualdad, un dato ridículo que evidencia la necesidad de medidas contundentes que hagan cumplir la Ley, así como desarrollar la normativa del registro de estos planes", ha indicado.

Respecto a la subida del SMI, la secretaria general ha dicho que es una medida de medio-largo recorrido "que aún no se está percibiendo en Andalucía, donde más de medio millón de trabajadoras cobran la mitad de esa cuantía". López ha aprovechado igualmente para reclamarle al Gobierno central que suba el indicador de referencia (Iprem) para prestaciones que lleva "ocho años congelado o que lo elimine como referencia".

En cuanto al Gobierno andaluz, la dirigente le ha recordado que tiene una "doble responsabilidad", es decir, "sensibilizar y promocionar la igualdad", algo para lo que CCOO "le ha tendido la mano de cara a elaborar un plan de acción", y de otro lado como "empleado vigilando que se respete la igualdad las contrataciones y en las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras". Carrasco ha criticado en este punto que "en lugar de ello, el Gobierno andaluz se dedique a negar verdades absolutas como que la brecha salarial existe en la administración".

Asimismo, López ha instado a la Junta a poner en marcha ya el acuerdo de empleadas públicas y ha lamentado que se cuestione a 1.400 Técnicos de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), o no se suba el precio/plaza de la dependencia, "ya que son temas que, además, afectan principalmente a las mujeres trabajadoras".

MEDIDAS CONTRA LA BRECHA

En cuanto a las propuestas del sindicato para revertir la brecha, Carrasco ha hablado de reforzar los servicios públicos, poner en marcha la educación infantil de cero a tres años, adecuar el horario de apertura de los centros, dotar de recursos el sistema público de la dependencia y aumentar las inspecciones para evitar la parcialidad involuntaria "que afecta al 62 por ciento de las mujeres" porque "es un beneficio para las empresas aunque trate de venderse como una vía de conciliación". CCOO ha vuelto a "invitar" al empresariado a llevar a cabo medidas de acción positiva en favor de la igualdad a través de la negociación colectiva.

El informe recoge asimismo las dificultades de las mujeres para acceder a puestos de dirección "pese a estar mejor preparadas para ello en muchos casos" y a las dificultades de la mujer para acceder a un empleo en general.

"Una de cada cuatro no lo encuentra, con un porcentaje que alcanza el 61,8 por ciento entre menores de 19 años, y Andalucía es la comunidad que más paradas aporta al territorio con medio millón de desempleadas, de las que el 38,2 por ciento lleva más de dos años en paro".