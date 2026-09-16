CCOO-A avanza en derechos a la movilidad en procesos selectivos de servicios de bomberos de Alcalá y presiona en Córdoba

Archivo - Dos camiones de Bomberos del Consorcio de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha anunciado este miércoles, 16 de septiembre, que está revisando las distintas convocatorias para comprobar que se aplica el sistema de movilidad previsto en el Decreto 36/2025, de 11 de febrero, utilizando las vías administrativas correspondientes cuando las bases no lo contemplan.

Según ha concretado el sindicato en una nota, esta estrategia ya ha dado sus frutos en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde el Ayuntamiento ha rectificado sus bases e incorporado una plaza de movilidad, tras la actuación de CCOO. Al hilo, el sindicato ha presentado un recurso contra las bases del Ayuntamiento de Córdoba, que convoca 17 plazas de bomberos exclusivamente por turno libre, solicitando que se incorpore y concrete el correspondiente cupo de movilidad.

En contexto, CCOO-A ha precisado que el Decreto permite reservar para movilidad hasta un 20% de las plazas vacantes, y que las plazas que finalmente no sean cubiertas mediante este sistema pueden incorporarse al turno libre.

Para el sindicato, la rectificación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra supone un "precedente positivo" y demuestra que las convocatorias pueden adaptarse al nuevo marco normativo. CCOO ha apuntado que continuará revisando los procesos selectivos de bomberos en Andalucía para que la movilidad "sea un derecho efectivo y no quede únicamente recogida sobre el papel".