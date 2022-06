CCOO demanda medidas para hacer frente a los costes de energía y pide a empresarios que "no las bloque en los convenios"

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Transitar hacia un modelo energético sostenible y hacia la descarbonización es una prioridad incuestionable". Esta ha sido una de las afirmaciones que la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha hecho en el transcurso de la charla coloquio 'El futuro de la energía', organizado por la Fundación 1º de Mayo y la Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de CCOO de Andalucía (Fesca) y que ha contado con la participación del doctor en Física Teórica e investigador del CSIC, Antonio Turiel Martínez.

La dirigente sindical ha puesto en valor la celebración de este encuentro que considera "muy bien traído por los momentos que vivimos en materia energética que tanto están afectando a los trabajadores y trabajadoras andaluces".

Ha dejado claro en este sentido que CCOO aboga por un modelo de energía sostenible con el medio ambiente y socialmente justo con los trabajadores; y ha pedido a los gobiernos que implementen medidas que "acaben con la brecha energética a la que estamos asistiendo".

Según datos aportados por López, en Andalucía hay más de 600.000 personas en pobreza energética y más del 24% de los hogares carecen de la climatización adecuada. "Aun así, sigue habiendo partidos políticos que no creen en las energías limpias ni abogan por medidas que acaben con esa desigualdad".

López ha sido igualmente muy crítica con el empresariado andaluz, al que acusa de "no ser consciente de lo que nos estamos jugando, porque si las medidas que se están poniendo en marcha no revierten también en mejoras para los trabajadores y trabajadoras, la rueda de la economía se para y muchas Pymes no podrán levantar la persiana de su negocio".

En esa misma línea se ha manifestado el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano, quien ha explicado que el objetivo de esta charla coloquio busca debatir sobre cuestiones que afectan de lleno a la clase trabajadora como es la subida de los precios energéticos, empeorada por el bloqueo comercial de Argelia o el conflicto en el Sáhara.

"Se trata de poner encima de la mesa elementos que nos permitan poner las luces largas con el fin de avanzar hacia un modelo energético más sostenible, más justo, que garantice una mayor igualdad y acabe con la pobreza energética", ha manifestado.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha señalado que el objetivo de este encuentro es "generar un espacio de reflexión y conocimiento enfocado a eliminar la brecha de las desigualdades".

CCOO de Andalucía ha destacado el papel de la Fundación 1º de Mayo y de la Fundación de Estudios y Cooperación en Andalucía: "En momentos de gran desinformación o de saturación informativa y falsas noticias, queremos servir a la clase trabajadora y al conjunto de la organización para aportar conocimiento, reflexión y debate sobre aquellas cuestiones que afectan a la vida de los trabajadores y trabajadoras más allá del centro de trabajo pero que repercuten y condicionan directamente sus condiciones de vida".