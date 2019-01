CCOO denuncia "represión sindical" en una fundación que gestiona residencias de Junta y Adelante pide una investigación

Publicado 11/01/2019 13:47:05 CET

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha denunciado este viernes un supuesto caso de "represión sindical" que se está produciendo en la Fundación SAMU, que gestiona varios centros para la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y que "ha anunciado el despido disciplinario de Aurelio Ventura, sindicalista de CCOO, delegado y presidente del comité de empresa", algo que la coalición Adelante Andalucía ha pedido investigar.

Según el sindicato, Ventura "ha peleado durante dos años en la empresa para mejorar las condiciones laborales de sus compañeros y por el cumplimiento del convenio colectivo", pero entre los asuntos a tratar por parte de la Fundación SAMU en la reunión de su patronato, prevista para el próximo lunes, día 14 de enero, figura "el despido disciplinario" de dicho sindicalista, que "ha luchado para que el cobro de esos complementos por parte de toda la plantilla sea una realidad".

El secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla, Miguel Albéndiz, ha advertido en un comunicado de que "la medida es claramente represiva y la reacción de la empresa a una actividad sindical que está haciendo Aurelio para que se cumplan la ley y los derechos laborales".

Desde el sindicato inciden en que Aurelio Ventura "no sólo ha peleado por los salarios, también por la aplicación de turnos de trabajo ajustados a normativa, actualización de tablas salariales, etcétera".

Para el secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla, "no es tolerable que una empresa que presta servicios tan sensibles como el cuidado de menores extranjeros no acompañados, con contrato de la Junta de Andalucía, se salte no sólo la legislación laboral, sino también derechos fundamentales recogidos en la Constitución y arremeta contra los representantes de los trabajadores".

Ante esta "situación de vulneración de los derechos sindicales, persecución y represión sindical", CCOO ha convocado una concentración ante la empresa, ubicada en Sevilla, el próximo lunes día 14, cuando se reúne el patronato que adoptará la medida, a partir de las 9,00 horas.

PETICIÓN DE ADELANTE ANDALUCÍA

Por su parte, Adelante Andalucía ha pedido en un comunicado a la Junta que "investigue a la empresa Samu" tras dicha "denuncia pública por acoso de uno de sus trabajadores", quien ha apuntado que la citada entidad "ha llegado a ponerle un detective privado para tratar de fabricarle un expediente disciplinario con el que poder despedirlo".

Ante la posibilidad de que el cese se produzca el próximo lunes, la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclamado a la Junta que "investigue los hechos cuanto antes, de modo que, si se confirma su veracidad, se le rescinda el contrato a la empresa con la condición de subrogar al personal en el siguiente pliego".

Rodríguez ha recordado que una de las máximas de la confluencia es no entregar "ni un euro de dinero público para empresas que no cumplen los convenios y que persiguen a los trabajadores que se pringan en la lucha por todos sus compañeros".

En este sentido, la confluencia que integran Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza ha remarcado que "es tarea de la Junta hacer un control exhaustivo a las empresas concesionarias a la administración a fin de comprobar que se cumplen los pliegos de condiciones y, en caso de verificar que no sea así, se rompan dichas concesiones y se apueste por la recuperación del servicio".