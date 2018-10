CCOO exige información "urgente" en Sectorial de plazas de las oposiciones de maestros y pide 100% de tasa de reposición

Publicado 24/10/2018 16:45:06 CET

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha exigido información "urgente" en Mesa Sectorial de Educación sobre el número de plazas que se ofertarán de cada especialidad del cuerpo de maestros de Primaria en las próximas oposiciones docentes, agregando además que debe, en todos los casos, respetar la tasa de oferta de empleo público comprometido.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, ha indicado a Europa Press que ello supondría terminar con la "incertidumbre" que propicia informaciones no oficiales sobre un número de puestos que el sindicato calcula inicialmente en unas 5.000 pero que aún no tiene sus tablas elaboradas.

Al respecto, la central sindical ha reclamado que "no se juegue" con el profesorado interino y opositor con la publicación de supuestas ofertas de empleo "que no están contrastadas y de las que la Consejería de Educación no ha informado".

"El profesorado opositor requiere respeto, por lo que deben evitarse informaciones no oficiales que sólo generan incertidumbre e inseguridad", añade CCOO, cuyo secretario general en la Federación andaluza de Enseñanza incide en lo imprescindible de que la oferta que se defina incluya el 100 por ciento de la tasa de reposición y el incremento del 8% acordado en la Mesa General de la Función Pública de la Junta de Andalucía para consolidar el empleo público.