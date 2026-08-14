CCOO pide una reunión con la Consejería de Igualdad y el IAM ante el "alarmante repunte" de la violencia machista

Archivo - Manifestación de CCOO durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Sevilla. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) Andalucía ha solicitado formalmente una reunión "de urgencia" con la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López Gabarro, y con la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosalía de los Ángeles Espinosa López.

Según ha indicado este viernes el sindicato en una nota, el motivo del encuentro es el "repunte de manifestaciones misóginas, conductas machistas y la negación explícita de la violencia de género por parte de sectores del propio Gobierno andaluz".

En este sentido, la entidad ha calificado la situación de "alarmante", tras superarse el número de mujeres asesinadas en el mismo periodo del año pasado hasta alcanzar la cifra total registrada en todo 2024. CCOO de Andalucía ha puesto el foco en la provincia de Málaga, donde "en solo 8 meses" al menos 6 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, igualando el total del año 2025 y marcando "la cifra más alta en la provincia desde que existen registros oficiales".

Por su parte,, la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco Tenorio, ha señalado las consecuencias de dejar la Unidad Integral de Valoración de la Violencia de Género "en manos de quien la niega", en referencia a Vox.

Asimismo, el sindicato ha pedido un IAM "reforzado que sirva como espacio de participación" y ha trasladado que en el contexto actual "necesitamos un IAM reforzado que sea referente de igualdad y espacio de participación de las mujeres".

CCOO de Andalucía ha reafirmado su exigencia para que el Gobierno andaluz "cumpla el compromiso asumido en marzo de 2023 dentro del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía e incorpore de forma inmediata a la organización en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres".

En esta línea, la central sindical ha mostrado su desacuerdo con la reciente decisión del Gobierno andaluz de nombrar a un hombre al frente de la coordinación provincial del IAM en Sevilla.

"Los hombres tienen y deben estar en la lucha por la igualdad, pero pueden hacerlo desde otros espacios, sin ocupar espacios de participación y liderazgo institucional ocupados por mujeres para luchar por la igualdad de las mujeres", ha aseverado.

CCOO ha advertido de que "mantendrá la vigilancia para garantizar la eficacia de los Servicios Públicos en la protección de las mujeres".