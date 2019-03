CCOO-A prevé "impugnar" varios servicios mínimos fijados por la Junta para el 8M por considerarlos "abusivos"

Publicado 07/03/2019 18:48:49 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Andalucía ha avanzado este jueves que "varias" de las órdenes dictadas por la Junta para la fijación de servicios mínimos de cara a la jornada de huelga de este 8 de marzo "serán impugnadas" como ya ocurriera el año pasado, por considerarlos "abusivos", a pesar de que respecto a 2018 aprecia que se han corregido "disfuncionalidades" en esta materia.

Así lo ha trasladado a Europa Press la secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO-A, Nuria Martínez, al hilo de los servicios mínimos decretados para este 8 de marzo por la Administración andaluza y comunicados este jueves a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Entre otras cuestiones, en lo relativo a la atención hospitalaria, desde la Junta se ha acordado mantener la actividad asistencial de un día festivo y en las urgencias, los cuidados críticos y los partos, como mínimo, la actividad propia de un festivo garantizando el cien por cien del funcionamiento previsto en servicios de urgencias.

Martínez ha explicado que la regulación de los servicios mínimos se ha llevado a cabo "tras el trámite obligatorio de consultas con las organizaciones sindicales convocantes", y en ese sentido ha señalado que, aunque "el espectro de huelga y paros" previstos para este Día Internacional de la Mujer es "muy diverso", desde los sindicatos han trasladado a la administración "todas nuestras propuestas".

En concreto, los sindicatos CCOO y UGT han convocado para este viernes huelga de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo, según se recoge en la resolución de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Junta por el que se establecen los servicios mínimos de cara al 8 de marzo.

La representante de CCOO-A cree que "se han arreglado algunas disfuncionalidades del año pasado", cuando el sindicato impugnó algunos servicios mínimos al considerarlos "abusivos", y posteriormente recibió "sentencias estimatorias" a sus pretensiones.

Pese a ello, el sindicato sigue viendo algunos servicios mínimos "abusivos" para este año, como es el caso, según ha citado como ejemplo, del servicio de emergencias 112, que ya fueron impugnados en 2018, tras lo que se dictó "una sentencia favorable" al sindicato en esa queja.

La representante de CCOO-A ha señalado que este año se ha previsto "menos personal" para ese dispositivo, pero "aún así siguen siendo claramente abusivos" los servicios mínimos, por lo que "casi con toda seguridad van a volver a ser impugnados".

También ha considerado que "no es entendible" que se hayan dictado unos servicios mínimos "del 100%" para menores en internamiento, y ha criticado que "se siguen regulando servicios que no son esenciales" y que, por tanto, "no tienen que estar regulados por la administración, como los de mantenimiento y seguridad" en sitios como centros de investigación.

Desde CCOO-A critican así que desde la Junta "siguen mezclando lo que es un servicio de mantenimiento y seguridad con lo que es un servicio esencial para la ciudadanía".

De igual modo, ha avanzado que el sindicato "seguramente tendrá que impugnar" los servicios mínimos en el sector de la enseñanza, donde se pretende llevar a cabo "una huelga de 24 horas", porque "son abusivos", según entienden desde CCOO-A.