CCOO y UGT lamentan sumar un nuevo fallecido en accidente laboral en la provincia de Córdoba con el varón de Lucena

Archivo - Concentración de UGT y CCOO en Córdoba por los accidentes laborales. - UGT - Archivo

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios de Salud Laboral de CCOO y UGT de Córdoba, Aurelio Martín y Jaime Sarmiento, respectivamente, han lamentado este jueves tener que sumar una nueva muerte a la lista de personas fallecidas en accidente laboral en la provincia. En esta ocasión, se trata de un trabajador autónomo que ha perdido la vida al caer desde una altura de unos seis-siete metros en una nave industrial en Lucena.

Ambas organizaciones sindicales han trasladado en una nota sus "más sinceras condolencias y todo el apoyo y solidaridad a la familia y allegados del fallecido, que se ha convertido en la undécima persona fallecida en accidente laboral en lo que va de año en la provincia, una muerte que se produce menos de una semana después de que se diera a conocer a la décima víctima de la siniestralidad laboral en la provincia".

UGT y CCOO han recordado que "las caídas desde altura son unos de los principales motivos de muerte y secuelas graves en el ámbito laboral y de ahí la importancia de extremar las precauciones cuando se trabaja en altura". En este sentido, ambos sindicatos han reclamado a las administraciones competentes "una mayor labor de concienciación e información, porque es fundamental acabar con el desconocimiento que lleva a muchas personas trabajadoras a exponerse a riesgos innecesarios".

Las dos fuerzas sindicales, que se concentrarán el miércoles día 28 por ambos fallecidos, han pedido también "ser informadas de las circunstancias que rodean los siniestros laborales y de los resultados de las investigaciones periciales sobre los mismos, con el objetivo de poder analizar qué falla y proponer medidas que tengan una incidencia real en la reducción de la siniestralidad laboral en la provincia".

Al respecto, ambos sindicatos han recalcado que "no es de recibo que la administración laboral no facilite ninguna información". De hecho, después del tercer fallecido, los sindicatos no han recibido "ninguna comunicación sobre los siguientes seis fallecidos", han aseverado, para apuntar que han pasado "del tercero al décimo sin que la autoridad competente haya trasladado información que permita analizar, evaluar y proponer medidas que ayuden a erradicar la siniestralidad laboral en la provincia".