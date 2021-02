CCOO-A y UGT-A piden este jueves en las calles subir el SMI, derogar la reforma laboral y reformar sistema de pensiones

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía se movilizarán este jueves, en el marco de las movilizaciones nacionales, bajo el lema 'Ahora Sí Toca' para exigir al Gobierno que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y derogue la reforma laboral de 2012 y la reforma del sistema público de pensiones de 2013.

Encabezadas por sus secretarias generales, Nuria López y Carmen Castilla, las movilizaciones se llevarán a cabo entre las 11,00 y las 12:00 horas ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno.

"Sería un error garrafal que a la primera de cambio el Gobierno de coalición incumpla los compromisos alcanzados con los agentes sociales", aseveró López en la rueda de prensa de presentación de estas acciones. Para la dirigente de CCOO-A, incumplir lo pactado es "dar un mensaje erróneo a la ciudadanía", además de una injusticia.

"Los sindicatos hemos arrimado el hombro desde el minuto uno en esta pandemia, aparcando nuestras reivindicaciones con el objetivo prioritario de salir todos juntos de la crisis generada por la Covid-19, pero ahora toca que el Gobierno andaluz cumpla con sus compromisos porque esta crisis no la pueden volver a pagar los trabajadores", ha sostenido la secretaria general de CCOO-A.

En el caso del SMI, la secretaria general del sindicato afirmó que "subirlo reactiva la economía, favorece tanto la micro como la macro economía y nos hace más competitivos; en cambio, no hacerlo, nos hace mediocres".

Respecto a la reforma laboral, reclamó al Gobierno central que busque el equilibrio en la negociación colectiva y "no sucumba a los cantos de sirena de las grandes empresas que solo buscan mantener su beneficio" y le recordó que "Europa no obliga a hacer reformas laborales fracasadas. No se pueden leer los papeles con una visión austericida".

En cuanto a la reforma del sistema público de pensiones de 2013, le pidió que derogue el factor de sostenibilidad "que asfixia el sistema". "Se trata de generar empleo con derechos y de bonificar a empresas responsables y comprometidas que reviertan parte de esos beneficios al sistema y en forma de empleo de calidad", apuntó.

CASTILLA: PEDIMOS UNA SUBIDA DE 950 A 1.000 EUROS

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, afirmó que "los sindicatos hemos sido muy prudentes y hemos arrimado el hombro, hemos estado a la altura durante toda la pandemia, pero ya es el momento de actuar, el lema de las movilizaciones lo dice todo, ahora sí toca".

La líder regional de UGT ha insistido en que "pedimos la subida del SMI porque no estamos hablando de una subida de salario mínimo de 3.000 euros, estamos pidiendo que se pase de 950 a mil euros".

"Somos muy europeístas para todo, pero no cogemos de referencia las subidas que están haciendo en otros países de la Unión Europea donde su salario mínimo es mucho superior. Según la OIT hemos perdido un 12,7% de masa salarial, es de justicia subir el SMI, porque con esto se fomenta el consumo, son todo ventajas el hacerlo", afirmó.

"Hay que disminuir la pobreza y la desigualdad social, qué mejor manera de hacerlo que subiendo al salario mínimo, además hay que derogar las reformas laborales porque lo único que ha hecho es precarizar el mercado laboral", dijo.

Según Castilla, es "fundamental" potenciar la negociación colectiva y sostener el sistema público de pensiones. "Tenemos derecho a una pensión justa, queremos volver a la situación de consenso del 2011 en esta materia. La clase trabajadora aún no se ha recuperado de la anterior crisis, los gobiernos deben resolver y responder sobre las necesidades de la clase obrera que vuelve a cargar en sus espaldas con las consecuencias de esta crisis", concluyó.