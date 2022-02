CCOO y UGT reúnen en Sevilla a un millar de delegados para abordar la trascendencia de la reforma laboral para Andalucía

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han celebrado este jueves una asamblea en el Auditorio Al-Ándalus del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), que ha congregado a más de 1.000 delegados y cuyo objetivo era trasladar al activo sindical la trascendencia del nuevo acuerdo de reforma laboral para Sevilla y Andalucía y la importancia del recién suscrito acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para las trabajadores más precarios.

El acto ha contado con la intervención los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo; su homólogas en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, así como los secretarios generales de UGT Sevilla y CCOO Sevilla, Juan Bautista Ginés y Carlos Aristu.

Durante la asamblea, que se ha desarrollado bajo el lema 'Ahora sí ganamos derechos', el secretario general de CCOO ha admitido que este acuerdo "se ha peleado hasta el último momento y es un buen acuerdo para la clase trabajadora, porque entierra de una vez por todas la temporalidad, la precariedad y las fórmulas de subcontratación y devaluación de salarios y derechos".

Para Sordo, este acuerdo "es una historia de éxito, de inspiración sindical. Si no hubiéramos hecho eso, si tres millones de personas no nos hubiésemos echado a la calle para exigir el fin de esta reforma dañina, hoy este acuerdo no habría sido posible". El líder de CCOO ha llamado al activo sindical a "decir con orgullo que este acuerdo lo hemos conseguido con nuestro trabajo. Esta reforma es un salto en materia de contratación, porque es una apuesta enorme por reducir la temporalidad en España".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha valorado que este acuerdo para la reforma laboral "ha sido fruto del trabajo colectivo, de la negociación y no de la imposición. Este acuerdo recoge el sufrimiento que ha causado el paro, la precariedad, y empobrecimiento a la que la reforma laboral de 2012 llevó a la gente trabajadora".

Además, López ha lanzado un llamamiento a "esa patronal que se opone a la subida del SMI" y, en especial a la patronal andaluza: "En nuestra tierra, una de cada dos personas trabajadoras no llega a cobrar el SMI. Es incoherente que ahora, esa misma patronal que ha suscrito el acuerdo para la reforma laboral, ahora se oponga a una subida que ya firmaron en el IV Acuerdo de Negociación Colectiva".

Por su parte, Pepe Álvarez ha señalado que "la reforma laboral trata tres aspectos fundamentales, hemos conseguido revertir la reforma del PP en negociación colectiva, se recupera la ultra actividad. Sobre la contratación estamos ante un cambio radical con esta reforma, el contrato natural ya no será el temporal sino el indefinido. Hay cambios radicales en esta reforma que va a tener un resultado muy positivo en relación a la estabilidad de los trabajadores de este país, y además hoy venimos a Sevilla después de firmar la subida del SMI ayer".

"El SMI debe tener carácter estatal y especialmente en Andalucía. Si los empresarios de este país hubieran cumplido lo firmado en 2018 no había ahora ningún trabajador por debajo del SMI. Ahora deben cumplirlo por ley.Tenemos que acostumbrarnos, siempre no vamos a estar todos de acuerdo. La vida política intenta crispar, por parte de algunos partidos, estos acuerdos, el espectáculo de la votación de la reforma laboral no pasaría en ningún país europeo", ha manifestado el líder de UGT.

LA SUBIDA DEL SMI BENEFICIARÁ A MÁS DE 400.000 ANDALUCES

De su lado, en la intervención previa a los medios, la secretaria general de UGT Andalucía ha señalado que "Europa nos pedía la derogación de la reforma laboral y gracias al trabajo de estos sindicatos los hemos conseguido. Esta reforma tendrá mucho impacto en nuestra tierra. Ayer se consiguió un hito histórico con la subida del SMI del que se van a beneficiar más de 400.000 trabajadores andaluces. No se cumple lo que decían los agoreros de que se destruye empleo si se sube el SMI, al contrario".

Durante su intervención en la asamblea, Castilla ha querido comenzar con un "recuerdo a Andrés de CCOO de Cádiz y Antonio de UGT Sevilla, delegados que han perdido su vida con la covid, dando su vida por defender a sus compañeros, sin faltar a su trabajo. Los sindicatos somos esenciales, se ha demostrado durante esta pandemia cuando hemos negociado los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital, la ley rider, etcétera. Los delegados en las empresas son el alma de este sindicato. La pandemia ha puesto blanco sobre negro de las decisiones que se tomaron hace diez años y las que se toman ahora".

"En 2021 gracias a estos sindicatos se han negociado más de 600 convenios que protegen a casi 900.000 trabajadores en Andalucía. Y por culpa de la patronal, negociar un convenio es un acto de heroicidad", ha dicho.

"Esos que están ganando miles de millones, esos que dejan a los ancianos sin cajeros, esos que echan a la calle a sus trabajadores como los de CaixaBank, esos son los que ahora dicen que no se puede subir el SMI. Parece que a muchos les molesta nuestro papel, pero cuando nos digan para qué sirve los sindicatos le podemos responder que para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la ciudadanía en general", ha manifestado.

Castilla ha advertido que "no vamos a dejar solas a las limpiadoras de Córdoba, al igual que no lo hicimos con el metal de Cádiz, una movilización histórica. Le decimos a la patronal que se acabaron las amenazas. Tenemos que acabar con la lacra de la siniestralidad, no puede ser que 149 personas murieran en el tajo en el 2021 y le decimos al presidente de la Junta que en vez de pedir perdón por el estado de la sanidad, que no hubiera despedido a los 8.000 trabajadores".

"EN SEVILLA NUEVE DE CADA DIEZ CONTRATOS ERAN TEMPORALES"

Además, el secretario general de CCOO Sevilla, Carlos Aristu, ha destacado en su intervención que "vamos a hacer valer este acuerdo de reforma laboral defendiendo en la negociación colectiva a las personas trabajadoras cuyo papel esencial debe ahora ser traducido en más derechos y mejores salarios. Iremos a por todas porque el futuro es nuestro".

Además, Aristu ha afirmado que "en Sevilla, hasta hace poco, nueve de cada diez contratos eran temporales y la precariedad parecía haberse instaurado como una condena para las personas trabajadoras. Por eso, este acuerdo, fruto del diálogo social, hay que celebrarlo y tomarlo como ejemplo para el futuro. Y hay que agradecer especialmente el trabajo de las delegadas y delegados que, durante los años más duros desde la aprobación de la reforma laboral de 2012, han dado la cara en los tajos".