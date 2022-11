CCOO ve "impresentable" el colapso de la web del Bono Alquiler Joven: "Muestra la falta de previsión de la Junta"

Pide que el criterio para conceder la ayuda no sea "la rapidez o la suerte"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha tachado este martes de "impresentable" el colapso de la web para solicitar el bono joven de ayuda al alquiler experimentado este lunes, en su jornada inaugural, y que ha continuado presentado problemas durante esta jornada. Se trata, ha expuesto, de "una muestra de la falta de previsión del Gobierno andaluz" ante la enorme expectativa generada por esta ayuda, de unos 250 euros mensuales para menores de 35 años.

El sindicato ha subrayado en una reacción enviada a medios la divergencia entre las previsiones que se hicieron de beneficiarios de este bono, que se estimaban de 14.000 por orden de llegada, y los 350.000 intentos de acceso al portal que la Junta registró en sus primeras tres horas de funcionamiento.

Así las cosas, CCOO ha lamentado que al final el criterio que prime para acceder a estas ayudas sea "el de el que sea más rápido en acceder a la web o el que tenga mejor suerte" y ha recriminado que no tenga en cuenta otros criterios como el de renta. "Creemos que debe preponderarse a aquellos jóvenes que acrediten menos ingresos y que el criterio no sea la arbitrariedad de la rapidez o la suerte, que deja en un limbo a todas las personas que no han podido acceder al portal telemático de solicitud", han apuntado.

Por otra parte, el sindicato ha reclamado al Gobierno andaluz que aporte fondos propios para sufragar este bono y cumplimente así los fondos del Gobierno central. "En Andalucía es especialmente necesario teniendo en cuenta las dificultades que sufre la juventud en nuestra tierra derivadas de la precariedad, el alto coste de la vida y la dificultad de acceder a empleos estables y suficientemente remunerados", ha enfatizado.

Por último, CCOO ha señalado que este bono de ayuda al alquiler se encuentra entre las propuestas que este sindicato y UGT han planteado al Gobierno andaluz para paliar los efectos de la inflación en los trabajadores.