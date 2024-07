La CEA lamenta el "totum revolutum" de la vivienda y los pisos turísticos y afirma que "no es real la saturación"

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha lamentado este martes el "totum revolutum" en torno al "desafío social" del acceso a una vivienda y el incremento de los pisos turísticos, con "una imagen de saturación que no es real".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el máximo responsable de la patronal andaluza ha sostenido que "no podemos confundir" el "desafío social" que supone garantizar el acceso a una vivienda con "la fobia al turismo", un debate que ha calificado de "trampa" y de "ataque a una fuente de ingresos" clave para la comunidad.

En relación con el acceso a la vivienda, ha manifestado que es un "problema" que "requiere de las administraciones públicas una atención prioritaria". "Creo que se están mezclando las churras con las merinas, y el derecho básico de acceso a la vivienda requiere de un análisis y unas respuestas", ha argumentado. "Se está haciendo un totum revolutum que hace flaco favor" a un sector, ha defendido González de Lara, que es una de las principales industrias de Andalucía, con un peso en el PIB del 12%.

El presidente de la CEA se ha preguntado si no se estará "distorsionando la realidad" dando "una imagen de saturación generalizada que no es real. Hay capitales que sí la están sufriendo y no podemos sustraernos de este malestar que se está produciendo", ha reconocido, pero, a renglón seguido, ha pedido preguntarse si los ayuntamientos están impulsando viviendas de protección oficial, si los inversores tienen garantías de agilidad administrativa y si hay rentabilidad para ejecutar proyectos de vivienda. Todo ello para concluir, en palabras de González de Lara, "si existe un problema de saturación de viviendas turísticas o estamos distorsionando la realidad".

En este punto, ha defendido la creación de un observatorio para la sostenibilidad del sector, impulsado por la Junta, la propia CEA y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a fin de hacer con él "pedagogía" sobre el turismo. Sobre la implantación de una tasa turística, que ha calificado de "impuesto, no tasa", ha sostenido que "no hay consenso" en torno a ella y ha asegurado que con ella "se va a perjudicar muchísimo" incluso a los propios andaluces.

En relación a las previsiones turísticas para este verano, González de Lara ha cifrado en más de trece millones los turistas que visitarán Andalucía y ha llamado la atención sobre la reducción en la última década de la temporalidad, pasando de un 40% a un 27%. "Ahora nos visitan más durante todo el año. Tenemos visitantes todo el ejercicio natural y esto se traduce también en empleo más estable. Es una excelente noticia", ha apostillado.