La CEA llama a "quitar tensión" ante la llegada de Trump y destaca la adaptación de la empresa andaluza

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha llamado este martes a "quitar tensión" ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y, si bien ha admitido que los empresarios andaluces encuentran "precedentes" para sentirse "inquietos" y que el sector primario "está alerta con lo que puede ocurrir", ha subrayado que la empresa andaluza "sabe adaptarse a las dificultades".

El representante de la patronal andaluza, que ha invitado también a "dejar un poco de tiempo", ha insistido, por otro lado, en la importancia de aplicar una "diplomacia inteligente", y ha afirmado que la Unión Europea y el Gobierno de España tienen que "pasar a la acción". "Esa diplomacia inteligente significa que cuando nos confunde Trump con un país 'Brics', el problema no es de Trump, el problema es nuestro, que no hemos sabido contárselo", ha señalado.

En declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, se ha mostrado preocupado por la relación que se vaya a tener con EE.UU, y ha declarado que "si se le llama tecnocasta a las personas que van a estar en su gabinete, lógicamente estamos creando precedentes". "Algunos quieren construir muros, entre ellos Trump, seguro. Nosotros tenemos que construir puentes", ha indicado de Lara.

"Vamos a pasar a un nuevo orden mundial, y yo creo que estamos viendo y viviendo un cambio de época. Lo que pasa es que no somos conscientes con lo que está sucediendo desde la pandemia, que ha sido un acelerador de proceso", ha explicado, ante lo que ha señalado que en este nuevo orden "tendremos que estar con inteligencia, con astucia, con habilidad, perfectamente alineados para defender los intereses de Europa, de la Unión Europea y, por supuesto, de España".

En este marco, ha lamentado que en los ámbitos empresariales y en "muchos ámbitos" de la Unión Europea, según refiere el presidente de la CEA, se dice que "Estados Unidos inventa, China produce y Europa regula". "Europa tiene que cambiar. No puede ser todo regular", ha apuntado de Lara al hilo de ello.

DATOS EXPORTACIONES

Preguntado por la pujanza en la exportación de Andalucía, que se situó de enero a noviembre de 2024 cuatro puntos por encima de la media nacional, ha reconocido que "no todo son luces, también hay sombras", aunque ha afirmado que "tenemos que estar orgullosos de cómo el tejido empresarial está funcionando". En este sentido, ha resaltado las cifras de empresas y autónomos en la región, así como de exportación e inversión extranjera, y ha sostenido que Andalucía "está viviendo un proceso de transformación".

Para de Lara, existen "muchas claves" que explican este músculo de la economía regional, como que la empresa andaluza "se está quitando complejo, está abriéndose a mercados exteriores" o "está intentando transformar sus procesos de digitalización, internacionalización, criterios de sostenibilidad". "Cualquier empresa andaluza está muy comprometida con lo que está ocurriendo en el mundo y con ser más competitiva, a pesar del entorno tan hostil", ha declarado.

A cuenta de lo anterior, ha resaltado que en la comunidad andaluza existe "estabilidad institucional y confianza para crecer", y que al empresariado "no se le ponen trabas más que las administrativas que, por desgracia, forma parte de nuestro histórico nacional".

REIVINDICA LA "NEGOCIACIÓN COLECTIVA" PARA LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Por otro lado, el líder de la CEA ha asegurado que la reducción de jornada "podría ser una oportunidad", pero ha sostenido que "lo que pasa es que no se ha enfocado bien". "Al empresario se nos confunde, se nos dice que estamos en contra de la reducción de jornada. Nada más lejos de la realidad. Estamos a favor, siempre que sea dentro del marco de la negociación colectiva", ha asegurado.

No obstante, ha defendido que esta medida "no es una demanda social", y la enmarca en el "oportunismo político". Para de Lara, el modo en el que el Gobierno pretende aplicar la reducción de jornada es "una imposición" del Gobierno. "Si aceptas mis condiciones es que eres magnífico y eres un patriota, y si no aceptas mis condiciones es que eres un irresponsable", recrimina al Ejecutivo.

Ha asegurado que ya existen "muchísimos convenios en Andalucía" en los que se estipula una jornada desde las 37 a 38 horas y media, pero ha puntualizado que "todos los sectores, por decreto, no pueden hacerlo a la vez". "¿Por qué ese afán de saltarse la negociación colectiva y el diálogo social? Porque es política populista", ha aseverado de Lara, quien ha planteado la contradicción que representa el incremento de la edad de jubilzación y la reducción de la jornada laboral.

SOBRE MEDIDAS EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA

Preguntado por las propuestas de PP y PSOE estas últimas semanas para tener más vivienda protegida, ha asegurado que le "suena bien la música, pero todavía no tenemos la letra", y ha defendido que las medidas más oportunas son aquellas encaminadas a "liberalizar el mercado", al sostener que "todo lo que sea regulación, al final lo que hace es encarecer".

En este sentido, ha apuntado que "en Andalucía, faltan 90.000 viviendas", y ha mantenido que esta situación se justifica por que "no se hace vivienda de protección oficial, porque el suelo y todo lo que es la planificación, la urbanización y la construcción se tarda muchísimos años", y porque "hay administrativas de todo tipo" en el mercado de la vivienda nueva o de segunda mano.

En este marco, también ha señalado que "en Andalucía hay miles y miles de viviendas cerradas por miedo a la ocupación". "Falta seguridad jurídica", ha trasladado de Lara, para advertir que en el momento en que esta se cambie, se activará la venta y el alquiler exponencialmente".

Al hilo de ello, ha defendido que no se debe responsabilizar a la vivienda turística del incremento del precio de los alquileres. "¿Por qué se refugian (los propietarios) en la vivienda turística? Porque la persona que ocupa la vivienda turística está tres, cuatro días y se marcha. Y no ocupa la misma. Hay miedo, hay inseguridad. Y hay que hablarlo claro", ha señalado.

FITUR:"UNA OPORTUNIDAD PARA VOLVER A MOSTRAR LO QUE SOMOS"

Preguntado por la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el presidente de la patronal ha indicado que es "una oportunidad para volver a mostrar lo que somos en Andalucía", y ha valorado la labor de preparación "extraordinaria" de este evento realizada por la Consejería de Turismo y Acción Exterior.

En este sentido, ha afirmado que "va a haber un espacio de intercambio y de relación empresarial con más de 200 empresas que están confirmadas para poder hacer 'networking' y relaciones comerciales". "Ese es el camino. Que Fitur, aparte de ser un centro de exposición y un centro, digamos, de feria turística, se convierta en centro de negocio", ha concluido el líder de la Confederación de Empresarios de Andalucía.