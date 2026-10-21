El presidente de la CEA, Javier González de Lara, reelegido como vicepresidente de CEOE

Archivo - El presidente de la CEA; Javier González de Lara, ofrece una rueda de prensa antes de la celebración del acto institucional del Día de la Empresa en Andalucía. A 28 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha sido reelegido vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), una continuidad que supone "un reconocimiento a su liderazgo personal", así como a la "capacidad institucional de CEA como voz de la empresa en Andalucía para representar al tejido empresarial andaluz y trasladar sus necesidades y propuestas al ámbito nacional", ha destacado la entidad.

En una nota, la CEA ha detallado que el recientemente reelegido presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a confiar en Javier González de Lara para esta responsabilidad, lo que pone en valor "los éxitos de su labor desarrollada durante estos años", así como la unidad de acción que representa CEA y "su fortaleza en el territorio andaluz como organización empresarial de referencia".

La Junta Directiva de CEOE reunida este miércoles en Madrid, ha nombrado a sus vicepresidentes, consolidando con esta designación la presencia de Andalucía en la organización empresarial más representativa de España y refuerza su participación en las decisiones que afectan al conjunto de las empresas en el debate nacional.

En la misma línea, la entidad ha indicado que representa un respaldo al trabajo de CEA y a su contribución en la defensa de la sensibilidad del tejido productivo andaluz. La reelección da continuidad a la trayectoria impulsada por el equipo que lidera González de Lara desde su llegada a la Presidencia de CEA, con el objetivo de construir una Confederación más participativa, eficiente, transparente y profesionalizada. Una organización con mayor capacidad para acompañar a las empresas, canalizar sus demandas y contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía.

La Confederación de Empresarios de Andalucía es la organización empresarial de referencia en Andalucía, con más de 200.000 empresas asociadas y 800 organizaciones territoriales y sectoriales miembros. Como agente del Diálogo Social, es la voz de la empresa en Andalucía e interlocutora legítima con las administraciones públicas para trasladar las propuestas e intereses de la empresa en los espacios de decisión.