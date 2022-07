Ceacop aplaude la continuidad de Carazo y Crespo en Fomento y Agricultura y mantiene la "predisposición al diálogo"

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) valora "positivamente" la continuidad de Marifrán Carazo como consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y de Carmen Crespo como titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el recién constituido nuevo Gobierno andaluz, a las que felicita y desea "máximo acierto" en sus decisiones. Asimismo ha señalado que mantiene la "predisposición al diálogo y a la escucha activa, en un periodo trascendental para las actividades de ingeniería y construcción".

Asimismo, Ceacop ha hecho extensiva esta felicitación al resto de miembros del gobierno autonómico, y ha aplaudido el discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en el que pone en valor que si queremos avanzar, progresar y competir necesitamos las mejores infraestructuras posibles".

La organización que preside Carlos López Navarrete desde el pasado mes de junio ha destacado a través de un comunicado que considera "un acierto su continuidad al frente de dos carteras muy complicadas, que además afrontan retos muy significativos para los próximos años, en los que la construcción puede y debe seguir siendo parte de la solución a la crisis que se avecina tras la pandemia y los efectos derivados de la invasión de Ucrania".

Ceacop ha celebrado la continuidad de la consejera Carmen Crespo, de la que espera "cumpla su anuncio de ejecutar la totalidad de lo recaudado por el canon de mejora del agua, terminar todas las infraestructuras de depuración e impulsar proyectos hidráulicos por más de 1.500 millones de euros".

El presidente de la patronal ha subrayado que "en la actual coyuntura de altos precios y escasez de materiales de construcción, con los costes de la energía disparados, el conocimiento directo de la Consejera de Fomento del sector y de su problemática pueden facilitar la interlocución entre la Administración y la empresa en la búsqueda conjunta de soluciones después del importante paso dado

con la aprobación del Decreto Ley para la revisión de los precios".

Ha añadido que el desarrollo de esta normativa es "clave en una coyuntura como la actual", en la que "numerosos concursos están quedando desiertos ante la imposibilidad de afrontar el incremento de precios, un problema que incluso está provocando la paralización de obras ya adjudicadas y que son fundamentales para el desarrollo de la región".

Ceacop ha pedido a las administraciones que "no obstaculicen el acceso de las empresas a la revisión de los contratos". "Hacemos un llamamiento a todos los organismos locales que no lo hayan hecho ya, a que se vinculen, facilitando y no obstaculizando el acceso a esta herramienta que marca la diferencia entre la posible viabilización de un contrato o el abandono de este por la desorbitada y descontrolada subida de los precios" ha remarcado la nueva gerente de la organización, Ana Estella Pérez.

"Animamos al nuevo equipo de gobierno en la nada fácil tarea de gestionar de manera eficaz el contexto actual", ha precisado, concluyendo que "ponemos a su disposición el talento andaluz que proviene del potente tejido empresarial que representamos" concluye la gerente de la asociación".