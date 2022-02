El ceiA3 amplía el plazo de ayudas para la realización de TFM en Empresa en el marco del Proyecto Singular AgroMIS

CÓRDOBA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, ha ampliado la fecha al próximo 7 de marzo de la convocatoria de ayudas para la realización de Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Empresa, que están dirigidas a estudiantes de Másters adscritos a la oferta académica ceiA3 que desarrollen un TFM de temática agroalimentaria.

Tal y como ha indicado el ceiA3 en una nota, en total se ofertan 17 plazas con un importe destinado a la convocatoria de 37.400 euros, a través de un importe de becas de 2.200 euros brutos.

La duración de estancia en empresas es de cuato meses y las instituciones elegibles son Agentes Agregados del Proyecto Singular AgroMIS: Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas y Organizaciones Interprofesionales del sector agroalimentario así como sus empresas vinculadas.

La convocatoria de ayudas se dividide en los cuatro ecosistemas del Proyecto Singular AgroMIS: Horticultura Intensiva Sostenible, Vinos Tradicionales Andaluces, Ganadería Extensiva en Sistemas Silvopastorales Singulares y Olivar Tradicional Andaluz.

Así, del ecosistema olivar tradicional andaluz participan los siguientes agentes agregados: CR DOP Estepa, CR DOP Priego de Córdoba, CR de la DOP Poniente de Granada, CR DO Sierra de Segura, CR de la DO Baena, CR de la DO Sierra Mágina y la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

Del ecosistema ganadería extensiva en sistemas silvopastorales singulares, los agentes agregados son el CR DOP Jabugo, CR DOP Los Pedroches y la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa de la Sanitaria Ganadera.

Además, los agentes agregados del ecosistema Vinos Tradicionales Andaluces son el CR DO Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles, CR DO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, CR DO Condado de Huelva y CR DO Málaga, Sierras de Málagas y Pasas De Málaga.

Por último, del ecosistema horticultura intensiva sostenible figuran como agentes agregados FresHuelva-Asociación onubense de Productores y Exportadores de Fresa junto a Hortiespaña-Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas.

Esta convocatoria tiene por objeto promover ecosistemas de innovación ligados a sistemas productivos agroalimentarios a través de la vinculación del alumnado de Máster Universitario con Agentes Agregados del proyecto singular AgroMIS, con el objeto de la realización de su Trabajo de Fin de Máster y favorecer su formación y empleabilidad, así como su contribución y la de su tutor universitario al desarrollo de las actividades del sector agroalimentario en el campo de la innovación.

El Proyecto Singular AgroMIS: ceiA3 instrumento estratégico hacia un tejido productivo Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible: motor del territorio andaluz está cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).