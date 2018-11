Celaá: Andalucía ha sido el "parapeto" mientras el Gobierno del PP "austerizaba" la política española

Publicado 31/10/2018 12:56:25 CET

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha ensalzado a la comunidad de Andalucía por haber sido el "parapeto" y la "barrera" frente a los gobiernos del PP que han estado "austerizando" toda la política española. "Andalucía ha sido la barrera, ha seguido trabajando como si no tuviera un gobierno austerizando, por así decirlo, toda la política española", ha aseverado la ministra.

Durante la sesión del control al Gobierno en el Congreso, Celaá se ha pronunciado así ante una pregunta del diputado del PSOE José Juan Díaz Trillo, quien ha preguntado a la ministra por una valoración sobre las últimas manifestaciones de dirigentes de la oposición sobre el sistema educativo andaluz. "Andalucía es ejemplar en todo lo que ha significado en la educación", ha dicho la ministra, quien ha apuntado que la comunidad "se ha esforzado por impulsar" a sus centros educativos siendo un "ejemplo de calidad".

El términos generales, la ministra ha explicado que el sistema educativo español tiene "una fortaleza que es la equidad" y esa ha sido una virtud que se ha visto "retrocedida" y se ha "estancado" durante los siete años de gobierno del PP "no sólo por la crisis ni por los recortes, sino por la acción del propio gobierno popular". "La importancia en la educación es precisamente la remontada, es precisamente el valor añadido que se puede aportar en la escuela y en eso Andalucía es ejemplar", ha remachado.

De su lado, el diputado socialista Díaz Trillo ha manifestado que su pregunta va a santo de las "enésimas declaraciones" sobre el sistema educativo andaluz y críticas hacia el mismo por parte del PP. "Me atrevería a hacer la pregunta retórica de qué hemos hecho en Andalucía para merecer esta derecha porque no hay campaña en la que no aparezcan declaraciones referidas a los andaluces y a nuestros hijos", ha señalado.

Sobre estas descalificaciones, el diputado ha precisado que los que las hacen vienen de "una visión clasista y supremacista" que ven a los andaluces como "ese servicio doméstico que aparecía en las películas en blanco y negro". De ahí, según ha dicho, que "se metan tanto" con el acento andaluz porque "les parece de chiste" aunque sea el mismo acento de Góngoza, Lorca o María Zambrano.

Para el diputado, la derecha "tiene un problema" que detecta hasta el expresidente del Gobierno José María Aznar y consideran que "un gobierno socialista es una anomalía histórica". "Cuando se une socialismo y Andalucía ya directamente urticaria ideológica", ha afirmado, al tiempo que ha solicitado "que no se insulte" más a Andalucía y que se resalte el "esfuerzo que ha hecho la Junta andaluza para evitar la desigualdad, el empobrecimiento y por la calidad que se ha logrado" en esta tierra.