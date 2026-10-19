Celis, sobre el beso de Sánchez y su mujer: "El PSOE proyecta bienestar y felicidad" y Feijóo pide "sacrificios"

Archivo - El vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional y Formación del PSOE y cabeza de lista al Congreso por Sevilla en las elecciones del 29 de noviembre, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha manifestado este lunes, sobre el beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el mitin de Fuenlabrada el pasado sábado, que los socialistas proyectan a los ciudadanos "bienestar y felicidad", mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sólo pide "sacrificios" a la gente.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Gómez de Celis ha señalado que "el amor tiene que ganar al odio" y eso es lo que viene a proyectar la imagen de Pedro Sánchez y su mujer en el mitin del sábado.

Ha insistido en que el PSOE ofrece "bienestar" a los ciudadanos, con medidas como las "subidas, en los próximos días", del salario mínimo y de las pensiones. "Pensamos en la gente y no en el enfrentamiento ni en el insulto ni en el improperio. El Pedro Sánchez, hijo de puta, pues no, nosotros estamos en el amor y no en el odio", ha apuntado.

De otro lado, Gómez de Celis, que también es vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, ha defendido la "legitimidad" de un órgano constitucional como la Diputación Permanente de dicha cámara para aprobar los decretos ley de vivienda, algo que ya se ha hecho en legislaturas anteriores.

Ha manifestado que el problema de la vivienda es "competencia de las comunidades autónomas" y, de hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya "está diciendo que va a recurrir esos decretos, porque son competencia autonómica".

"Ha quedado claro que son las autonomías la que tienen que intervenir en vivienda", ha indicado el dirigente socialista, alertando de que el PP está en contra de los decretos porque no defiende "a los pequeños propietarios ni a los inquilinos vulnerables, que son a los que protegen estos decretos".