Celis ve "injusta" la dimisión de Mínguez mientras Ayuso sigue tras "comprarse el aticazo"

Archivo - El secretario de Política Institucional y Formación de la CEF del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional y Formación del PSOE y cabeza de lista al Congreso por Sevilla en las elecciones del 29 de noviembre, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha manifestado este lunes que recibió con "mucha tristeza" la decisión de Montse Mínguez de dimitir como portavoz del partido y como una "injusticia" ya que no debería haberlo hecho.

"Se lo dije a ella, que no entendía por qué tenía que dimitir, puesto que no estamos hablando de ella misma, no estamos hablando ni siquiera del padre de sus hijos, no estamos hablando de alguien, por tanto, que tenga que ver directamente en su vida personal, privada y pública", según ha manifestado, en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press.

El pasado día 16, Montse Mínguez, que iba a ser cabeza de lista al Congreso por Lleida, anunció que daba "un paso atrás" en política tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, y que renunciaba a todos sus cargos en el partido así como a repetir como diputada en el Congreso.

"Ella siempre ha votado a favor de sus principios, independientemente de sus propios intereses", ha indicado Gómez de Celis sobre Mínguez, apuntando que ella siempre ha defendido, en materia de vivienda, al "pequeño propietario y a los inquilinos vulnerables". "Una mujer ejemplar y que ha dado una solución, para mí, injusta, pero que también la engrandece", ha añadido.

La actitud de Mínguez contrasta, a su juicio, con la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "vive en un ático gracias a los negocios de su pareja" y que incluso se "compró un aticazo para vivir ella", en referencia al que adquirió Planifica Madrid en el barrio de Chamberí por más de seis millones de euros.

"Como se le coge, pues tiene que desechar la idea, pero aquí no dimite nadie", ha indicado Celis.