El Centro Cultural CajaGranada acoge la nueva exposición de José Luis Valverde, en el marco de FACBA

GRANADA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pasado fin de semana quedó inaugurada la nueva exposición que acoge una de las salas de exposiciones temporales del Centro Cultural CajaGranada, 'La ventana que se esconde tras el paisaje de aceite y tierra', del artista José Luis Valverde, en el marco del Festival de Arte Contemporáneo impulsado por la Facultad de Bellas Artes de la UGR (Facba).

Según informa CajaGranada Fundación en una nota de prensa, la exposición, que se podrá disfrutar hasta el próximo 11 de abril, muestra la producción más reciente del artista malagueño, inspirada en la obra de dos artistas granadinos tan aparentemente alejados entre sí como Gabriel Morcillo y José Guerrero.

Tal y como ha explicado José Luis Valverde, "esta exposición busca generar nexos entre la obra de los dos artistas partiendo del cuadro 'La aparición', de Guerrero, que muestra un entierro en clave figurativa. He tomado este cuadro como un hilo generador de relatos para unificar la obra de los dos artistas".

"Mi exposición se abre con una obra en la que la muerte es muy perceptible. La que cierra también contiene un cadáver, pero menos fácilmente identificable, absorbido por la naturaleza", ha asegurado.

A José Luis Valverde le interesa "la idea de recorrido y de paisaje que permite construir un relato a cada espectador. De ahí el título de la exposición, una referencia radical a la pintura, al cuadro como artefacto de representación".

"El cuadro siempre se ha entendido como ventana y en este caso, esa ventana se asoma a la materia. No hay imágenes como tales. Mi pintura sugiere más que muestra, de forma que el espectador pueda avanzar por un camino que no conoce para terminar de construir las imágenes por sí mismo y descubrir por su cuenta", ha valorado.

De ahí, también, que no haya cartelas o que los cuadros no tengan título. "Las cartelas rompen el ritmo, generan ruido y distraen. No las uso, también, para no condicionar al espectador", ha concluido Valverde.

Efectivamente, en palabras de Blanca Montalvo, el artista trabaja con los lenguajes de la pintura de Gabriel Morcillo (1887-1973) y José Guerrero (1914-1991). "Mi primera sensación fue que aquello era como agua y aceite. Pero la conversación descubrió diversos aspectos de la propuesta. Entre el orientalismo barroco, sensual y colorido de Morcillo, y la expresión del gesto y los campos de color estructurados de Guerrero se encierran, no sólo dos maneras diferentes de entender la pintura, sino también dos formas muy diferentes de vivir. Dos historias del pasado reciente de este país", ha comentado.

Un siglo más joven que Gabriel Morcillo, José Luis Valverde Buforn utiliza el óleo negro que el joven Guerrero esgrimió con rebeldía, para entrelazar dos formas diferentes y complementarias de entender la vida. Desde la frescura de su exploración de géneros clásicos como la vanitas y el bodegón, inicia un viaje, a través del cuadro de su abuelo que ha descolgado de la casa familiar.

Nocturno (1962) de José Valverde Jiménez, es esa llave que nos ayuda a entender la capacidad del nieto para sentirse entusiasmado entre las flores azules y los arabescos de Morcillo, y las grandes masas en que convierte sus cuadros, oscuros y matéricos, que se acoplan como piezas de construcción, inspirado por los bloques de color de Guerrero.

Este viaje que inicia el coche de Nocturno es una mirada al pasado desde el presente sin prejuicios, una revisión diacrónica de lo que fuimos y una alabanza del hacer del pintor quien, como el poeta, es el único capaz de llegar a las manos por un color, un matiz o un adjetivo.

José Luis Valverde nació en Málaga en 1987. Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, posteriormente realizó el Máster de Producción Artística Interdisciplinar por la misma universidad.

Ha realizado exposiciones individuales en la sala de exposiciones del convento de Santa Inés, dentro de la beca Iniciarte (Sevilla), open estudio en la Griffin Gallery (Londres), en la Facultad de Bellas Artes de Málaga y en JMGaleria- ColumnaJM (Málaga), entre otras.

Además, su obra está presente en varias colectivas como en Espacio El Butrón (Sevilla), CAC (Málaga), Fundación Bancaja (Zaragoza), Centre del Carme Cultura Contemporània (Valencia) y el Espacio Iniciarte, El Palmeral de las Sorpresas (Málaga) entre otras.

Cabría destacar además el primer premio MálagaCrea Artes Visuales 2018, beca Colart, The Fine Art Collective (TFAC) (Londres), selección en A Secas. Artistas Andaluces de ahora' CAAC (Sevilla), la beca residencia 'Creadores' de La Térmica (Málaga) y Facba 2020 (UGR, Granada).

Ha participado en la feria ARCO Madrid, en un proyecto conjunto para ABC Cultural (2018), también participó en la feria Getxoarte (2017). Sus creaciones están presentes en las colecciones Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura, CAC (Málaga), Fundación Benetton, Ayuntamiento de Málaga entre otros.

Su trabajo explora la revisión de los géneros pictóricos como la vanitas o la naturaleza muerta, pervirtiendo los códigos que los caracterizan y poniendo en cuestión el cuadro-objeto como artefacto de representación a través de la utilización del negro como dispositivo de negación de la imagen.