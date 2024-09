El Centro José Guerrero de Granada acoge la exposición de fotografía ‘Roma’ de David Jiménez

GRANADA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Educación de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel, ha asistido este jueves a la presentación de la exposición de fotografía 'Roma' de David Jiménez. La exhibición se podrá visitar hasta el 1 de enero de 2025 en el Centro José Guerrero.

Caracuel ha estado acompañada del artista y fotógrafo, junto a los directores de los centros José Guerrero, Francisco Baena, y Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez, y el comisario de la muestra, Carlos Martín, según ha detallado la Diputación de Granada en una nota de prensa.

Ha señalado la importancia de "fomentar el arte y la cultura como ámbito accesible a la población y como un pilar fundamental para el ocio y disfrute de los granadinos". A ello ha añadido el "compromiso de la Diputación de Granada para fomentar y apoyar que este tipo de eventos culturales se puedan celebrar. Animo a todos los granadinos y visitantes a que se acerquen a contemplar una obra que seguro va a agradar a todos y a todas".

Por su parte, el director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez, ha indicado que "David Jiménez es uno de los creadores visuales más excitantes, sutiles y profundos de la escena española" y que el organismo que dirige, "que vive una completa renovación", apuesta por "respaldar la creación de los artistas andaluces y conectar a la fotografía con la escena del arte, a la que también pertenece".

David Jiménez lleva trabajando en esta exposición desde 2016 y su temática gira en torno a la ciudad de Roma. La sala de la planta baja está ocupada por una instalación en video cuyas imágenes se presentan de manera desnuda. Está formado por fotografías compactadas en un video que recuerda al cine amateur.

En la planta primera se presenta un conjunto de fotografías distribuidas en dos líneas paralelas incompletas; unas ocupan la pared mientras otras se apoyan en un zócalo sobre el suelo, algo que recuerda los 'spolia', elementos arqueológicos reutilizados en ulteriores construcciones o que pueblan hoy patios, jardines y zonas exteriores de museos. Se presenta además un conjunto de obras de menores dimensiones, impresiones a pequeño formato con las que trabaja manualmente.

En la planta segunda se podrá disfrutar de un ritmo muy distinto, con imágenes aún más descontextualizadas y donde se acentúa el nuevo contexto que crean unas para otras, así como lo que interesa al fotógrafo del arte del pasado.

El horario para visitar la exposición es de martes a sábados y festivos de 10,30 horas a 14,00 horas y de 16,30 horas a 21,00 horas, mientras que los domingos podrá visitarse de 10,30 a 14,00 horas.

Los estratos que forman 'Roma' son más numerosos de los que suscita, en una lectura superficial, la literalidad de sus modelos arqueológicos o de los restos de la cultura material en general, pues hay en ellos un proceso de descontextualización y de reordenación no demasiado alejado del que actúa en cualquier museo, que "debe hacer convivir, al exponer sus fondos, a extraños compañeros de sala".

Los procesos de combinatoria y de simultaneidad alimentan este trabajo de David Jiménez, en el que reverbera una poderosa imagen, la de la Roma simultánea que Sigmund Freud desgranó en 'El malestar en la cultura', apuntando a la fantasía de la ciudad italiana no como "un lugar de habitación humana", sino como "un ente psíquico con un pasado no menos rico y prolongado, en el cual no hubiere desaparecido nada de lo que alguna vez existió y donde junto a la última fase evolutiva subsistieran todas las anteriores".

El proceso creativo de Jiménez confía ante todo en el resultado de la combinación de fotografías más que en la imagen individual. El modo en que unas se acompañan a otras y alteran sus respectivos significados está en la base de un método de trabajo en el que priman la disgregación, la agregación, la recomposición y, sobre todo, la búsqueda simultánea de la armonía y la disonancia, de la discordancia y la consonancia.

Anida en 'Roma' el deseo inalcanzable de restablecer una continuidad perdida en algún punto de la historia o en alguna oquedad de la memoria personal. Pues para el fotógrafo nada existe por sí mismo, sino sólo en relación con todo lo demás.

Como conclusión, David Jiménez invita a pensar en el modo en que los restos del discurso, de la cultura, anidan en todas partes, pero en ningún lugar como en Roma se activan de un modo tan automático ni brindan asociaciones tan sobrecargadas de significado.

"La extraña y sorprendente convivencia de estratos, velocidad, vitalidad y pasado se quintaesencia así a través del lenguaje fotográfico, forzado hasta sus últimas consecuencias, entendido como un territorio cargado de posibilidad", han indicado desde el Centro Guerrero.

La muestra en 2025 se exhibirá en la sede almeriense del Centro Andaluz de la Fotografía. Es un proyecto conjunto de la Diputación de Granada, a través de la Fundación José Guerrero, y de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte, a través del Centro Andaluz de la Fotografía.