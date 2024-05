Cepsa crea alianzas con empresas holandesas para exportar energías renovables desde el Puerto de Róterdam

RÓTERDAM, 14 May. (De la enviada especial de EUROPA PRESS Rocío Díaz) -

El director de Hidrógeno Verde y Energías Limpias de Cepsa, Joaquín Rodríguez, ha explicado que la compañía ha creado diversas alianzas con empresas holandesas para exportar sus productos de energías renovables a diferentes clientes a través del Puerto de Róterdam.

Así lo ha indicado en el marco de la celebración de la Cumbre Mundial del Hidrógeno de Róterdam (Países Bajos), donde ha subrayado que Cepsa se ha asociado con Gasunie --la mayor empresa de gas de Países Bajos-- para dotar de productos a diferentes empresas a través de ACE Terminal. En este contexto, el pasado mes de junio, Cepsa y Gasunie se asociaron para promover el primer corredor marítimo de hidrógeno verde entre dos de los principales puertos de Europa como son el de Róterdam el de Algeciras (Cádiz).

La empresa alemana se encuentra en proceso construcción de una red para conectar por hidroductos a los principales usuarios industriales de los Países Bajos, Alemania y Bélgica con las instalaciones de almacenamiento de hidrógeno y las líneas internacionales de suministro de hidrógeno.

Al respecto, Rodríguez ha explicado que esta empresa holandesa tiene en construcción un primer tramo de hidroducto que cubre toda la extensión del Puerto de Róterdam, lo que supone 45 kilómetros de tubo "desde la terminal más exterior hasta el final del puerto y conecta allí varias plantas químicas".

"Al terminar el puerto se junta con otro proyecto de hidroducto que está en fase todavía de ingeniería pero que ya está aprobado y dotado de fondos que se llama el Delta Corridor que une el puerto de Róterdam con Alemania y tiene un ramal que entra en Bélgica. La primera fase de 45 kilómetros que ya está en construcción se acabará previsiblemente en 2026 y la siguiente que es el Delta Corridor que va un poquito solapada se prevé que se acabe como en 2028", ha detallado.

En este sentido, ha explicado que el Terminal ACE "es un terreno que tiene ahora mismo el puerto ocupado por un antiguo terminal de carbón que están desmantelando", donde "también hay un par de tanques de almacenamiento que se van a reconvertir en amoníacos". Cepsa participa como socios "con derecho de almacenar", así como que "los esponsores del proyecto son Gasuni y también otras dos empresas que se llaman HES International y Vopak, que llevan terminales y almacenamientos".

"Eso es lo que está ahora en fase de transformación de Ingeniería y se tomará la decisión de inversión seguramente a final de este año y debería entrar en funcionamiento en 2028, que es cuando se termina y se completa el corredor Delta, este que unía con Alemania. Estos dos tanques están conectados con un pantalán donde puede atracar el barco que descargue y que carga ammoníaco. Y luego tiene una unidad que se llama de cracking, que lo que hace es romper la molécula de ammoníaco e inyectar el hidrógeno en el vehículo.

Rodríguez ha explicado que también se está haciendo un tubo de amoníaco "para poder suministrar desde esa terminal a clientes que lo necesitan directamente. Por ejemplo, eléctricas alemanas que están replanteando cómo descarbonizar centrales de carbón, sustituyendo carbón por amoníaco verde, cosa que ya en Japón se lleva haciendo un tiempo y funciona bien y es descarbonizado".

En este punto, el director de Hidrógeno Verde y Energías Limpias de Cepsa ha señalado que la compañía es socia en este caso de Gasunie, de forma que Cepsa contrata la capacidad, pero "son ellos los que desarrollan la terminal, pero para desarrollar una terminal necesitan asegurar que alguien la va a contratar y la va a usar. Cepsa hace un acuerdo para contratar capacidad de almacenamiento y capacidad de inyección en el tubo".

"Cepsa invierte en el Valle Andaluz del Hidrógeno en Huelva y Algeciras en las plantas nuestras de producción, también en las infraestructuras que hacen falta. Aportar tanto demanda final como el producto que viene desde España, que viene desde Andalucía. Nosotros tenemos todo lo que es la logística y tenemos acuerdos, por ejemplo, con Yara, que es la empresa noruega de fertilizantes. Con ellos también hemos desarrollado un acuerdo comercial por el cual ellos tienen una flota de barcos de amoníacos y colaboramos en poder hacer el traslado del producto desde Algeciras hasta el terminales u otros puntos, porque también hay más puertos que también pueden ser interesantes".

De este modo, en Huelva y en Algeciras se transforman los productos --amoníaco, metanol, combustible aéreo sostenible, etc.) "para vender directamente desde allí". "Esto es una cadena que empieza con proyectos renovables, producción de hidrógeno, electrolizadores, producción de biocombustibles y combustibles sintéticos y luego hay infraestructuras de almacenamiento localmente en Huelva y Algeciras, transportamos y aquí son ellos los que reciben el todo".

ELECTROLIZADORES Y EMPLEO

De otro lado, Rodríguez ha explicado que los acuerdos firmados con Thyssenkrup Nucera y Siemens Energy para el suministro de equipos de electrólisis para la planta de 400 megavatios (MW) de la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Palos de la Frontera supondrá el desarrollo de nuevo empleo "de alta calidad" en España ya que habrá que realizar "todo el ensamblaje de los electrolizadores" porque "ellos lo que fabrican en Alemania es lo que es el corazón, es como el microchip de un ordenador".

Al respecto, ha señalado que se están viendo diferentes sitios para ubicar la instalación y asistencia técnica. "Se ha hablado de localizar parte en Huelva, pero hay otras ubicaciones. También en Cádiz se está pensando y algún otro punto de España". "Nosotros empujamos a la empresa para que se localice en España" y se ubicarán "en función de su decisión empresarial".

ACUERDO JUNTA Y AYUNTAMIENTO DE RÓTERDAM

Finalmente, con respecto al acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Róterdam para profundizar en el desarrollo de actividades conjuntas en materia de hidrógeno, Rodríguez ha explicado que se trata de una colaboración público-privada "en todos los aspectos", porque "hay que empujar que haya ciertas infraestructuras, que no pueden ser privadas, que son públicas, que estén a tiempo" porque "no se puede traer un barco si no hay un pantalán donde pueda atracar".

COMBUSTIBLES MARINOS

Por otra parte, Rodríguez ha indicado que hay una regulación europea muy específica sobre combustibles marinos que se llama 'Fuel Maritime', que "establece unos objetivos de descarbonización del sector del transporte marítimo" y que, afectará a "más de 200 firmantes" de diferentes países del mundo son los que están y "para cumplir con esos objetivos las compañías están llegando a acuerdos con quienes producimos" y "no todos los puertos van a tener acceso a ese tipo de combustibles".

Por ello, ha especificado que "la capacidad de producir combustibles descarbonizados, como el amoníaco o el metanol", es "mucho más limitada" en algunos puertos, por lo que Cepsa "lo primero que hace es asegurar que Huelva y Algeciras dispongan de ese combustible para que las compañías navieras sigan operando allí y que vengan más". Es decir, "compañías que ahora repostaban en otros lugares van a utilizar puertos donde tengan seguridad de que hay productos".

"Y luego con Róterdam vamos a poder asegurar que tengan aquí el combustible que nosotros les mandamos. Y estableciendo esos corredores, que llamamos corredores verdes, lo que aseguramos es que las rutas de tráfico marítimo comercial más importantes se aseguren y pasen por España", ha concluido.