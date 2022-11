Cepsa y EY, partners estratégicos de MOW Forum Andalucía 2022, que se celebra este jueves y viernes en Sevilla

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

MOW Forum Andalucía (New Mobility Order in the World), foro internacional sobre el futuro de la movilidad y del sector de la

automoción, que tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de noviembre en Sevilla, contará con la compañía energética Cepsa y la firma de servicios profesionales EY como partners estratégicos.

Bajo la presidencia del Comité de Honor de S.M. el Rey, MOW Forum Andalucía se plantea como un encuentro de alto nivel entre fabricantes y reguladores, con participación del usuario final. En concreto, el foro reunirá a más de 40 autoridades, directivos de empresa, representantes de organizaciones de usuarios y líderes de opinión con el objetivo de impulsar el debate y la reflexión global sobre el futuro de la movilidad y la innovación sostenible.

En este sentido, la multinacional Cepsa se une a este foro como partner estratégico, con el objetivo principal de exponer su apuesta por la movilidad sostenible. Dentro de su estrategia a 2030, Positive Motion, la compañía trabaja para convertirse en esta década en un referente de la transición energética. Para ello, está transformándose en una compañía más enfocada a las necesidades de sus clientes, que también afrontan sus propios desafíos de descarbonización.

En su apuesta por la movilidad sostenible, Cepsa está desarrollando la mayor red de recarga ultrarrápida en carretera de España y Portugal, e impulsará la demanda de hidrógeno verde en el transporte por carretera, mediante la instalación de estaciones de repostaje en los corredores que conectan la Península con Europa.

Asimismo, la compañía está transformando sus estaciones de servicio, la segunda mayor red de España y Portugal, en espacios de multimovilidad. Estas instalaciones digitalizadas ofrecerán una amplia variedad de servicios de ultraconveniencia y restauración, así como

diferentes soluciones energéticas.

Por su parte, EY se convierte en 'Knowledge Partner' de MOW Forum Andalucía, como firma de servicios profesionales líder en Smart Mobility, el sector del transporte y de la automoción. En este sentido, EY se encargará de hacer el seguimiento de los contenidos y de elaborar las conclusiones de las dos jornadas de debate que se presentarán como

Declaración Final de MOW FORUM Andalucía 2022.

El foro está organizado por la Junta de Andalucía, con la colaboración del Real Automóvil Club de España (RACE) y la participación de los Ayuntamientos de Sevilla y Málaga, y tiene como objetivo principal analizar y debatir respecto a los retos, impactos y consecuencias que la Agenda 2030-2050 y el Pacto Verde Europeo (Objetivo Emisiones Cero) tienen sobre la Industria del Sector de Automoción y el Usuario de la Movilidad.

MOW Forum Andalucía 2022 permitirá a los distintos agentes implicados intercambiar sus planteamientos y perspectivas a corto, medio y largo plazo, con el objetivo común de construir un modelo de transición ordenado, pragmático y realista en la evolución a una nueva movilidad sostenible, conectada y eficiente.