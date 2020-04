CGT exige a Educación que "actúe ante la brecha digital" para "garantizar la igualdad" de los alumnos ante el Covid-19

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

CGT exige a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía que "actúe ante la brecha digital" porque la educación pública "debe garantizar la igualdad de derechos" a todo el alumnado en el marco del estado de alarma declarado por el coronavirus Covid-19, que mantiene los colegios cerrados.

El sindicado expone que la declaración del estado de alarma "ha cogido por sorpresa" y "nadie estaba preparado para una situación así", pero, añade, en un comunicado remitido a Europa Press, que "en el caso de la educación pública, la falta de coordinación e improvisación por parte de la Consejería es más que evidente, tal y como han podido comprobar a lo largo de estas semanas de confinamiento docentes, familias y alumnado".

Recuerda que 14 de marzo, la Consejería anunció, a través de su página web, que las clases debían continuar la docencia a través de medios telemáticos, provocando "la angustia inmediata de buena parte del profesorado", pues "no pocos se vieron obligados a aprender a marchas forzadas el funcionamiento de aplicaciones varias que les permitieran emular las clases presenciales", aunque, destaca, "lo consiguieron".

"Cuántas veces repetimos aquello de que trabajamos con personas, no con máquinas; además, la empatía que genera estar en contacto continuado con un grupo de personas durante tantas horas al día nos hace crear unos vínculos que van más allá del mero proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos sentimos responsables de nuestro alumnado dentro y fuera del horario lectivo", señalan desde CGT, para añadir que ""es precisamente este compromiso e implicación con el alumnado lo que ha supuesto que el profesorado, con un esfuerzo hercúleo, esté haciendo lo imposible para que nadie se quede atrás".

Sin embargo, CGT considera que la administración "no está igual de implicada que sus docentes" y explica que esto es así porque "la educación es un derecho y la Consejería no está garantizando este derecho constitucional a todo el alumnado andaluz", porque "hay alumnado que lleva telemáticamente ausente desde que comenzó el confinamiento porque no tiene acceso a teléfono, a ordenador ni a internet".

"Más allá de las cuestiones sobre si debemos o no adelantar materia, sobre el tipo de plataformas que debemos utilizar o sobre si podremos o no volver a las aulas antes de junio, es fundamental y urgente que la Administración dote de recursos al alumnado que no dispone de ellos para evitar que la brecha digital se convierta en una zanja educativa que nos aboque a una sociedad aún más polarizada socioeconómicamente", afirman.

En este sentido, apunta que "a la Consejería debería darle vergüenza que hayan tenido que ser las propias familias y compañeras de centros educativos con alumnado sin acceso a medios electrónicos las que hayan puesto en marcha iniciativas solidarias como las del IES Sierra Bermeja de Málaga, el IES Fuente Juncal de Aljaraque (Huelva), el IES García Lorca de la Puebla de Cazalla (Sevilla), el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de Cádiz".

"La Educación Pública es la herramienta más valiosa para construir una sociedad más igualitaria y es responsabilidad de la Consejería garantizar su acceso a todas las personas", concluye CGT.

Cabe recordar que ya la pasada semana la Confederación andaluza de Asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (Codapa) señaló que con la situación del cierre de centros por el coronavirus "se ha puesto en evidencia que la brecha digital existe" puesto que "no todos los menores tienen ordenador ni acceso a internet".

Igualmente añadió que "tampoco todas las familias tienen dispositivos suficientes para teletrabajar y estudiar", a lo que se une que la alfabetización digital de las familias "les impide en muchos casos acceder en condiciones de equidad e igualdad a estas nuevas metodologías de aprendizaje".