Chaves sobre el nuevo libro del PSOE de Jaén: "Una organización centenaria que se identifica con la historia de España"

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, junto al ex presidente de la Junta de Andalucía y ex secretario general del PSOE-A Manuel Chaves.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, junto al ex presidente de la Junta de Andalucía y ex secretario general del PSOE-A Manuel Chaves. - PSOE JAÉN

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Junta de Andalucía y ex secretario general del PSOE-A Manuel Chaves ha participado este lunes en la presentación del libro 'Reforma, Revolución, Represión', el segundo volumen de la trilogía de la Historia del PSOE de Jaén, que en este caso abarca el periodo 1931-1950. Sobre ello, Chaves ha manifestado que "es importante que no solamente generaciones presentes, sino también las futuras, conozcan algo que es extraordinario: una organización política más que centenaria y que identifica y confunde su historia con la historia de España".

"Éste es mi segundo contacto con medios y me alegro mucho de que sea en Jaén, en un acto muy importante, como es hablar de la historia del PSOE de Jaén", ha destacado para incidir en que "quien no conoce la historia, difícilmente puede entender el presente no sólo del partido, sino también de Andalucía y de España". En este contexto, ha expresado su "satisfacción y honor" de poder formar parte del acto, al tiempo que ha felicitado a los socialistas de Jaén y al autor del libro, en declaraciones a los medios.

Cuestionado por la situación en Andalucía y la encuesta autonómica publicada este lunes, ha afirmado que "no se sentiría muy satisfecho si estuviera gobernando la Junta de Andalucía", ya que los que han tenido responsabilidades políticas "sabemos cuándo empiezan a aparecer nubarrones negros sobre una gestión". "Yo estaría muy atento a lo cualitativo de esa encuesta, donde los andaluces dicen que no están muy de acuerdo con la situación política de Andalucía, ni con la situación económica de Andalucía, ni con lo que está ocurriendo con la salud, la educación y la dependencia". "Y eso son nubarrones sobre los que un dirigente de un Gobierno no se debería sentir muy tranquilo", ha advertido a los responsables de la Junta de Andalucía.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado que el PSOE de Jaén "no es cualquier partido en esta provincia", sino que es el partido que "ha tenido y sigue teniendo importantes responsabilidades, que ha gobernado en los 97 municipios de la provincia desde 1979".

Asimismo, Reyes ha agradecido la presencia de Chaves en este acto, al mismo tiempo que ha subrayado que los socialistas y los jiennenses se sienten "especialmente orgullosos" de él porque "ha formado parte de esta historia de Andalucía que ha permitido el mayor periodo de avance y desarrollo en derechos e infraestructuras en una comunidad que partía de una situación muy complicada respecto a otros territorios", una distancia que fue "acortada" gracias al trabajo de los socialistas en las administraciones.

Al respecto, secretario general del PSOE de Jaén ha recordado que la publicación de esta trilogía forma parte del programa de actividades puesta en marcha en 2019 para conmemorar el centenario de la fundación de la Agrupación Provincial del PSOE de Jaén. "Nos sentimos orgullosos de nuestra historia y entendimos en aquel momento que la historia había que escribirla. Porque si no, alguien se encargará de hacerlo y no será la verdadera historia del PSOE de Jaén", ha advertido.

En este sentido, ha agregado que esta publicación también constituye "un homenaje a los hombres y mujeres que durante más de 100 años en Jaén y más de 140 en España han trabajado por valores y principios que siguen tan vigentes como cuando el PSOE se puso en marcha en 1879", ha apostillado.

El autor del libro, Salvador Cruz Artacho, ha explicado que este segundo volumen se ocupa de la República, la Guerra Civil y el primer franquismo hasta los años 50. Actualmente, se encuentra trabajando en el tercer volumen de la trilogía, que llega hasta el inicio de la democracia en los años 8º y 90.

"El libro da fe de que el PSOE de Jaén es una federación que ha tenido pulso desde siempre, desde finales del siglo XIX, con los núcleos de la cuenca minera, que ya tenían un peso relevante en los órganos de dirección nacional", ha detallado el autor, al tiempo que ha señalado que "esa constante se ha mantenido a lo largo del tiempo, con lógicos altibajos". "Pero sí, una de las señas de identidad de la izquierda social y política en esta provincia es el socialismo", ha resaltado.