Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 9 de julio a las 19 horas

· Andalucía alcanza 18 brotes de Covid-19 con 289 casos tras sumar uno nuevo en el Poniente almeriense

Andalucía alcanza los 18 brotes de coronavirus Covid-19 activos, diez en fase de control y ocho en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 289 casos confirmados --25 más en 24 horas--, tras sumar un nuevo brote en el distrito poniente de Almería con diez afectados y tras agregar 14 nuevos positivos al brote de Belicena (Granada), según ha informado este jueves la Consejería de Salud y Familias. (Leer más https://bit.ly/2W30FEO)

· Moreno no ve necesarios confinamientos parciales a corto plazo y no descarta obligar al uso de mascarillas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este jueves que, si bien desde el Gobierno andaluz no descartan aplicar confinamientos parciales para prevenir y evitar el contagio de la población por coronavirus, por el momento "no es necesario" y no se contempla a corto plazo, al tiempo que no ha descartado aplicar el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, aunque se pueda guardar la distancia social como han hecho otras comunidades, si la evolución epidemiológica lo aconsejara. (Leer más https://bit.ly/2O6o3gj)

· El incendio de Quesada (Jaén) no registra llama en su perímetro, pero mantiene puntos calientes en zonas del interior

El incendio de Quesada (Jaén) permanece sin llama en su perímetro, pero con puntos calientes en zonas del interior que van a ser vigiladas y liquidadas por el operativo desplegado, intensificando su dedicación para evitar alguna reactivación durante las horas centrales del día, horas de mayor riesgo por calor. (Leer más https://bit.ly/320WD3F)

· Un marinero desaparecido y otros tres rescatados en el naufragio de un pesquero cerca de la isla de Alborán

Salvamento Marítimo busca al tripulante de un pesquero que a última hora de la tarde de este miércoles se hundió a unas 14 millas al suroeste de la isla de Alborán mientras que otras tres personas, dos varones adultos y un adolescente, pudieron ser rescatados y evacuados vía aérea hasta el Aeropuerto de Almería con signos de hipotermia pero sin peligro para sus vidas. (Leer más https://bit.ly/3iHHnOW)

· Interior mantiene preparado el dispositivo de la OPE pese a que Marruecos no abrirá aún fronteras con España

La Operación Paso del Estrecho sigue preparada pese al anuncio de Marruecos de excluir a los puertos españoles de la apertura parcial de sus fronteras a partir del próximo día 14. El Ministerio del Interior está listo para activar el dispositivo migratorio por el que cada año pasan cerca de tres millones de personas entre Europa y África. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, también defiende la necesidad de estar preparados por si Marruecos cambia de idea. (Leer más https://bit.ly/3iHHvho)