Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 11 de enero a las 19 horas

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 11 de enero hasta las 19 horas:

· Andalucía suma 4.896 casos Covid, mayor dato en dos meses, nueve muertes y dispara su tasa hasta 298,3

Andalucía suma este lunes 11 de enero 4.896 casos de coronavirus Covid-19, el dato más alto desde el 7 de noviembre, cuando se sumaron 4.993, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (IECA), que contabiliza nueve muertes, una más que el domingo y una menos que el lunes pasado. (Leer más https://bit.ly/39ibEjC)

· Marín no descarta nuevas medidas restrictivas el fin de semana en función de la evolución del coronavirus en Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, no ha descartado este lunes nuevas medidas restrictivas de cara al fin de semana en función de la evolución que los datos de la pandemia marquen en la comunidad. "No descartamos acciones para los próximos días", ha señalado Marín, que ha recordado que, no obstante, si todo funciona como es previsible, las medidas actuales llegarían hasta el 24 de enero. (Leer más https://bit.ly/35Mlc5x)

· Moreno: Andalucía supera las 82.000 vacunas administradas contra el Covid y tiene capacidad para 15.000 diarias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el ritmo de vacunación contra la COVID-19 en la comunidad autónoma, con 15.000 vacunas diarias y habiendo superado ya las 82.000 administradas y una previsión de alcanzar las 85.000 este martes. (Leer más https://bit.ly/3oz6FS1)

· Hallan el cadáver de un hombre con impactos de bala en el interior de un coche en Benahavís (Málaga)

El cadáver de un hombre fue localizado en la noche de este domingo con heridas por arma de fuego en una urbanización del municipio malagueño de Benahavís, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. (Leer más https://bit.ly/39jl3Hv)

· El PSOE celebrará en la segunda quincena de octubre su XL Congreso federal que precede al del PSOE-A

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decido este lunes, en su primera reunión de este año, que su 40º Congreso Federal se celebre en la segunda quincena de octubre, cuatro años y cuatro meses después del 39º Congreso en el que el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperó el liderazgo del partido tras vencer en las primarias a la presidenta andaluza, Susana Díaz. (Leer más https://bit.ly/3bu7Y0E)