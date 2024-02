Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 12 de febrero a las 14 horas

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 12 de febrero hasta las 14 horas:

· Los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) llegan a los juzgados para declarar

Los ocho detenidos por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en el puerto de Barbate se encuentran ya declarando en los juzgados de este municipio gaditano, a dónde han llegado en torno a las 10,30 horas de este lunes tras ser puestos a disposición judicial. A su llegada a estas instalaciones se han escuchado gritos de "asesinos" y "criminales" por parte de una quincena de vecinos que han acudido a este punto para presenciar la llegada de los detenidos al Juzgado mixto número uno de Barbate, que instruye la causa. (Leer más https://acortar.link/ocHKnE)

· Marlaska no se plantea dimitir y desliga los asesinatos de Barbate (Cádiz) de la falta de medios frente al narcotráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que no se plantea dimitir tras los dos "asesinatos" de guardias civiles en Barbate (Cádiz), un trágico suceso que ha desligado de la falta de medios y efectivos policiales que denuncian asociaciones del Instituto Armado y sindicatos de la Policía Nacional. "No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios materiales y personales, realizados durante estos cinco años", ha dicho. (Leer más https://acortar.link/NLDQph)

· Los agricultores andaluces cumplen una semana de protestas con cortes de tráfico en carreteras de Sevilla, Cádiz y Jaén

Andalucía cumple este lunes una semana de protestas de agricultores en las carreteras de la comunidad, convocados por redes sociales y sin autorización oficial, que están provocando cortes del tráfico que afectan a distintas vías de las provincias de Sevilla, Cádiz y Jaén. (Leer más https://acortar.link/prSYbr)

· PSOE critica al Ayuntamiento de Huelva por un taller para enseñar a mujeres a limpiar la casa con productos ecológicos

El Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), por la organización por parte del Ayuntamiento de la capital de un taller para enseñar a las mujeres a limpiar la casa con productos ecológicos y libres de tóxicos, lo que considera una iniciativa "machista y retrógrada". (Leer más https://acortar.link/bftYtw)

· Detenido por apuñalar a su exnovio en Torremolinos (Málaga)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras, presuntamente, apuñalar a su exnovio en un piso que compartían en el municipio malagueño de Torremolinos. Así, fuentes policiales han confirmado a Europa Press la detención por violencia doméstica. Al parecer, hirió a la victima, con la que aún convivía, con un arma blanca. (Leer más https://acortar.link/8RAi1x)