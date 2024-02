Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 12 de febrero a las 19 horas

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 12 de febrero hasta las 19 horas:

· En libertad con cargos dos de los ocho detenidos por la muerte de los guardias civiles en Barbate (Cádiz)

El Juzgado mixto número uno de Barbate (Cádiz) ha acordado dejar en libertad con cargos a los dos hombres que fueron arrestados cuando iban a recoger en Sotogrande en un vehículo a los seis tripulantes de la narcolancha que embistió a una patrullera de la Guardia Civil y provocó la muerte de dos agentes el pasado viernes en el puerto de Barbate. Los otros seis detenidos continúan declarando ante la autoridad judicial desde que llegaron en torno a las 10,30 horas de este lunes. (Leer más https://acortar.link/AJDJHf)

· Marlaska no se plantea dimitir y desliga los asesinatos de Barbate (Cádiz) de la falta de medios frente al narcotráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que no se plantea dimitir tras los dos "asesinatos" de guardias civiles en Barbate (Cádiz), un trágico suceso que ha desligado de la falta de medios y efectivos policiales que denuncian asociaciones del Instituto Armado y sindicatos de la Policía Nacional. "No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios materiales y personales, realizados durante estos cinco años", ha dicho. (Leer más https://acortar.link/NLDQph)

· A prisión en Sevilla el sobrino de María del Monte y cinco detenidos más por robos con violencia en viviendas

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de seis de los ocho detenidos al ser desmantelada una organización criminal dedicada a robos con violencia e intimidación en interior de domicilios con moradores en su interior, entre ellos Antonio Tejado, sobrino de la famosa artista María del Monte, víctima de un robo así en su hogar. (Leer más https://acortar.link/zfV94q)

· Moreno: Feijóo se ha "negado rotundamente siempre" a la "amnistía o indulto" de Puigdemont

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha "negado rotundamente siempre" a la amnistía o a un posible indulto del dirigente de Junts, Carles Puigdemont, y si hubiera querido una medida de ese tipo, sería hoy el jefe del Ejecutivo español. (Leer más https://acortar.link/BDTVcr)

· Más de 1.300 identificados y 18 detenidos tras una semana de protestas agrarias en Andalucía

Los cortes de tráfico que protagonizan en Andalucía desde hace una semana agricultores convocados por redes sociales y cuyas concentraciones no tienen autorización oficial se han saldado, hasta la fecha, con más de 1.300 identificados --personas a las que se les pide el DNI, lo que puede dar lugar a acta de sanción o no en función de cómo se desarrollen las incidencias-- y 18 detenidos por la Guardia Civil (17) y la Policía Nacional (uno). (Leer más https://acortar.link/EfLmQx)