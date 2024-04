Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 22 de abril a las 19 horas

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 22 de abril hasta las 19 horas:

· Moreno anuncia la "potabilidad" del agua de Sierra Boyera para 80.000 vecinos del Norte de Córdoba un año después

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que "ya es oficial", después de un año recibiendo el agua potable en camiones cisterna, "los 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Alto Guadiato", en el Norte de la provincia de Córdoba, "podrán consumir de nuevo el agua del grifo, pues "la Consejería de Salud acaba de certificar la potabilidad del agua almacenada en el pantano de Sierra Boyera". (Leer más https://acortar.link/2xIMBs)

· Muere un mecánico al caerle encima la pala de una máquina en una finca de Níjar (Almería)

Un trabajador que realizaba tareas de mecánico ha fallecido este lunes en Níjar (Almería) tras quedar atrapado por la pala de una máquina que le ha caído encima en una finca agrícola de invernaderos en la pedanía de Ruescas, según ha informado el servicio de emergencias 112. (Leer más https://acortar.link/G0kWOq)

· Exsecretario general de UGT-A alega que tenía el "OK" de la Junta a las subvenciones: "No había nada raro"

El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla ha comparecido este lunes como acusado en el juicio por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil al frente del sindicato para responder únicamente a las preguntas de su defensa y del tribunal y defender que no hubo fraude porque la actuación de UGT tuvo el "OK" de la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/TUmj7n)

· Muere tras caer por un puente de la autovía en Málaga cuando trataba de huir de la Policía

Un hombre ha fallecido tras caer por un puente de la autovía, en la zona del viaducto sobre el arroyo de Totalán, en Málaga, cuando trataba de huir de una persecución de la Policía Local. Tras la colisión intentó continuar a pie, saltando la mediana, y cayendo. Al parecer en el vehículo podría llevar oculta droga. (Leer más https://acortar.link/gFYhNn)

· Los embalses del Guadalquivir ganan 26 hectómetros cúbicos en una semana tras las últimas tormentas

Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han ganado 26 hectómetros cúbicos en una semana, concentrados en los pantanos de las provincias de Córdoba, Jaén y Granada --territorios en los que se produjeron importantes tormentas este pasado fin de semana--, y se encuentran al 47,1%, con 3.789,3 hm3 de los 8.034 hm3 de capacidad total. (Leer más https://acortar.link/XYMc0D)