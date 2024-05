Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 27 de mayo a las 19 horas

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 27 de mayo hasta las 19 horas:

· Encuentran a un bebé gateando por la carretera de El Palmar (Cádiz) de madrugada mientras sus padres estaban de copas

Detenidos los padres de una bebé localizada este fin de semana cuando gateaba por la carretera en la costa de Cádiz. La pequeña, que aún no tiene dos de edad, fue encontrada por una pareja que circulaba con su coche por la carretera de El Palmar, en Vejer de la Frontera, pasadas las dos de la madrugada mientras que sus padres tomaban copas en un bar de la zona. Los progenitores, separados y con antecedentes penales, declaran este lunes ante la Fiscalía de Menores y alegan que habían dejado a la pequeña a cargo de un hombre que declaró a la Guardia Civil en evidente estado de embriaguez que no recordaba nada al respecto. (Leer más https://acortar.link/q0umnN)

· Muere un trabajador de 50 años atropellado por una 'dumper' en Cortegana (Huelva)

Un hombre de 50 años ha fallecido este lunes tras ser atropellado por una 'dumper' --un tipo de cargadora pequeña autovolquete, en Cortegana (Huelva), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112). Los servicios sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento. Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. (Leer más https://acortar.link/ZbLiwW)

· Acusado de asesinar y violar a una niña de 14 años en Alcalá la Real (Jaén) alega un "juego de asfixia consentido"

El joven de 25 años acusado de asesinar y violar en febrero de 2022 a una niña de 14 años en Alcalá la Real (Jaén) ha declarado que todo ocurrió porque estaban poniendo en práctica de manera "consentida" el que ha denominado como "juego de la asfixia", una práctica que aprendió en un campamento y que consistía en apretar el cuello o el pecho hasta perder la consciencia. (Leer más https://acortar.link/IO3tSH)

· La Universidad de Sevilla suspende "temporalmente" relaciones con Israel y convoca ayudas para estudiantes palestinos

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha anunciado este lunes que la institución "suspende temporalmente" sus relaciones académicas e investigadoras con Israel y la creación de ayudas extraordinarias para los miembros palestinos que actualmente forman parte de la comunidad universitaria de la US. En estos momentos la US cuenta con nueve estudiantes palestinos y otro solicitante de doctorado que perciben ayudas de movilidad. (Leer más https://acortar.link/WZflnO)

· Detenidos en Almería varios ocupantes de una lancha tras una persecución por mar y aire entre Cabo de Gata y Aguadulce

Varias personas han resultado detenidas este lunes tras una persecución por mar y aire efectuada por la Guardia Civil desde las costas almerienses de Cabo de Gata hasta las inmediaciones del puerto deportivo de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). (Leer más https://acortar.link/g48oF2)