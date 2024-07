Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 1 de julio a las 14 horas

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 1 de julio hasta las 14 horas:

· Espadas: El PSOE-A "no va a permitir que se hable de robo de dinero público" en el caso ERE tras la sentencia del TC

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este lunes que su partido "no va a permitir que ningún responsable político vuelva a hablar de robo de dinero público a los andaluces" en el caso ERE, un planteamiento que ha defendido tras la sentencia del Tribunal Constitucional de absolución parcial sobre la condena por prevaricación a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez a raíz de un recurso de esta. (Leer más https://acortar.link/XIiY6Y)

· La Junta llama a "no bajar la guardia" en verano frente a la violencia de género: "El IAM no se va de vacaciones"

La Junta de Andalucía refuerza la lucha contra la violencia de género y lanza la campaña ‘Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar 900 200 999. Teléfono andaluz de atención a las mujeres’, que impulsa la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En su presentación, la consejera del ramo, Loles López, ha destacado que el IAM "no se va de vacaciones" y ha llamado a las mujeres y su entorno a "no bajar la guardia" ante la violencia de género y sexual durante esta época estival. (Leer más https://acortar.link/xFxFt7)

· El alcalde de Sevilla solicita a la Junta que elimine 715 viviendas turísticas en la ciudad

El Gobierno municipal ha solicitado a la Junta de Andalucía que elimine 715 viviendas turísticas en Sevilla, de las cuales "dos de cada tres están en el Casco Antiguo y en Triana". La ciudad se convierte así en "la primera ciudad andaluza en utilizar el nuevo decreto autonómico" que admite descalificar todas las viviendas de uso turístico que no estén adaptadas a la normativa urbanística. (Leer más https://acortar.link/MvN22X)

· La ampliación del Aeropuerto de Córdoba permitirá iniciar vuelos regulares este mes de julio y nuevas rutas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presidido este lunes la puesta en servicio de la ampliación del edificio terminal del Aeropuerto de Córdoba, donde ha anunciado que estos trabajos van a permitir iniciar vuelos regulares este mes de julio y la apertura de las nuevas rutas de conexión a lo largo del verano. (Leer más https://acortar.link/W9JDmx)

· Tres detenidos y un herido en la UCI en Granada tras una reyerta en el mercadillo de Almanjáyar

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de una brutal agresión a un hombre de 59 años en el transcurso de una reyerta en la mañana del domingo en el mercadillo de Almanjáyar, en la zona Norte de la capital granadina, según han detallado a Europa Press fuentes policiales. (Leer más https://acortar.link/khKNyn)