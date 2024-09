Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 9 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 9 de septiembre hasta las 14 horas:

· Alcalá de Guadaíra (Sevilla) recibe a refugiados subsaharianos para su acogida temporal en un hotel hasta fin de año

Sobre las 13,00 horas de este lunes han llegado al hotel Sandra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dos autobuses con los refugiados procedentes de países subsaharianos y víctimas de conflictos, vulneraciones de sus derechos o persecuciones, a instalar en dicho espacio bajo los auspicios de la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), responsable y gestora de esta acogida temporal. (Leer más https://acortar.link/syz53z)

· Andalucía espera la llegada esta semana desde Ceuta de otros trece menores migrantes no acompañados

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía gestionará entre este lunes y el próximo martes 10 de septiembre la llegada de otros siete menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. Todos ellos irán a la provincia de Granada. A finales de este misma semana, está prevista la llegada de otros seis, de manera que Andalucía ya habría acogido a 25 de los 30 menores migrantes no acompañados acordados con el Gobierno de España en el mes de julio y recogidos en el plan de respuesta aprobado en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas para atender la crisis migratoria en Ceuta. (Leer más https://acortar.link/crrQAp)

· La Junta de Andalucía formaliza este lunes ante el TC su recurso contra la Ley de Amnistía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado que el Gobierno andaluz presentará este lunes, 9 de septiembre, su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Amnistía aprobada en las Cortes Generales para encausados por el proceso independentista catalán, al entender que constituye "un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado". (Leer más https://acortar.link/b6iZqU)

· Detenido un paciente en el Hospital de Jerez (Cádiz) por agredir a un médico de Urgencias

Un paciente de Urgencias del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión física a un médico que lo estaba atendiendo, por lo que el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones. El médico ya ha presentado la correspondiente denuncia. (Leer más https://acortar.link/0yuSGM)

· Andalucía pierde 25.000 niños este curso escolar y "por primera vez" también en ESO y Bachillerato

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Carmen Castillo, ha asegurado este lunes que el curso comienza este martes en Andalucía con 25.000 niños menos que en el curso 2023/2024 y "por primera vez se advierte" también esta disminución de alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. (Leer más https://acortar.link/BrCOXP)