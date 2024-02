Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 20 de febrero a las 14 horas

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 20 de febrero hasta las 14 horas:

· Moreno confirma su reunión con Ribera tras hablar con ella: "No quiero ningún problema ni con Doñana ni con el agua"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que este jueves mantendrá la reunión prevista con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para abordar el problema de la sequía, tras mantener ayer una conversación con ella al hilo de la polémica surgida sobre el artículo del decreto-ley de Simplificación Administrativa, aprobado por el Gobierno autonómico, que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas. (Leer más https://acortar.link/gpH1HG)

· Localizan herida en una carretera con varios disparos a la víctima del secuestro en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

La Policía Nacional ha localizado en una carretera con varios disparos a la persona que fue secuestrada este lunes en plena calle en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por unos encapuchados y metido en una furgoneta, según han informado fuentes policiales. La víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario. Los hechos se produjeron sobre las 12,30 horas de este lunes en la calle Molinillo de Sanlúcar, cuando unos individuos armados realizaron varios disparos y, según testigos presenciales, introdujeron a una persona en una furgoneta y se dieron a la fuga. (Leer más https://acortar.link/j0m1nk)

· La Junta alega "debilidades" en el indulto de Griñán por no haber arrepentimiento y no devolución de lo defraudado

La Junta de Andalucía registra este martes un escrito en la Audiencia Provincial de Sevilla en el que alega "debilidades" en la petición de indulto presentada por el ex presidente socialista José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos financiados con fondos autonómicos. En su escrito, la Administración autonómica argumenta que esta medida de gracia no está justifica porque "no se aprecia arrepentimiento" y porque "no se ha devuelto lo defraudado", en torno a 680 millones de euros. (Leer más https://acortar.link/rV0HsK)

· Los agricultores llegan a las capitales: en Granada cortan el centro y en Córdoba confluyen cinco marchas

Unos 200 agricultores y ganaderos de la provincia de Granada han cortado este martes por la mañana la Gran Vía de Colón, en el centro de la capital granadina, para visibilizar el descontento del sector primario ante la Subdelegación del Gobierno, al que han hecho un llamamiento, al igual que a la Unión Europea (UE), para que les dejen "trabajar con dignidad", en una protesta que consideran ha quedado a medio gas al haberse paralizado la entrada de dos tractores con dos remolques con compost en el acceso a la ciudad. (Leer más https://acortar.link/6YCVLl)

· Detenida una mujer acusada de asestar una cuchillada en el cuello a su pareja en San Fernando (Cádiz)

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de San Fernando (Cádiz) han detenido a una mujer como presunta autora de atacar con un cuchillo a su pareja, un hombre de 63 años, y provocarle una herida en el cuello. La víctima tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital, donde permanece ingresado con pronóstico reservado, mientras que la mujer fue ingresada en prisión preventiva tras prestar declaración ante la autoridad judicial. (Leer más https://acortar.link/ZHPtRu)