Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 7 de enero a las 14 horas

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 7 de enero hasta las 14 horas:

· Espadas anuncia que renuncia a concurrir a las primarias a favor de otra candidatura "ganadora" para el PSOE-A

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado este martes que "no va a concurrir" al proceso de primarias que afronta el PSOE de Andalucía para renovar su liderazgo, y va a dar "un paso al lado" para "apoyar a otro liderazgo que renueve este proyecto y lo pueda convertir en ganador en 2026", año en el que están previstas las próximas elecciones andaluzas. (Leer más https://acortar.link/F80U2E)

· Juana Rivas solicita en Granada la escucha en sede judicial de su hijo menor para evitar su vuelta a Italia

La representación legal de Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017 y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España y que a finales de diciembre interponía una denuncia en un juzgado de Málaga contra su expareja y padre de sus hijos, Francesco Arcuri, por dos presuntos delitos de coacción a testigo y de amenazas ocurridos en Italia, se ha personado este martes en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada para solicitar medidas cautelares del hijo menor y evitar que vuelva con su progenitor tras sus vacaciones navideñas en España. (Leer más https://acortar.link/aN2CiT)

· Andalucía supera los 272 casos por cada 100.000 habitantes con virus respiratorios y espera un pico en dos semanas

La incidencia de los virus respiratorios en Andalucía ha superado los 272 casos por cada 100.000 habitantes y la comunidad se prepara para un pico en las próximas dos semanas tras el final de las fiestas navideñas si persisten las bajas temperaturas. Ante esta situación, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha hecho un llamamiento a la vacunación, especialmente de los menores de un año y los de la franja de edad de entre uno y cuatro años. (Leer más https://acortar.link/CLZFNq)

· Comerciantes andaluces piden que se vuelvan a regular los periodos de rebajas: "Cada año tienen menos sentido"

La Confederación Comercio Andalucía, patronal de los comerciantes andaluces, ha asegurado que los periodos de rebajas "cada año tienen menos sentido", y ha instado a que se vuelvan a regular porque consideran que estos periodos están dejando de funcionar. A su juicio, el efecto positivo de las rebajas de este mes de enero "no dura más allá de una semana", ya que "cada vez se diluye más rápidamente en el tiempo". (Leer más https://acortar.link/yiQrMf)

· Gibraltar avisa de profundos cambios en la relación con UE y España "tanto si el Tratado llega a buen puerto como si no"

El Viceministro Principal de Gibraltar y líder del Partido Liberal, Joseph García, ha avisado que en el 2025 se producirán "profundos" cambios en la forma en que interactuarán con "la Unión Europea en general y con España en particular, tanto si el Tratado llega a buen puerto como si no lo hace". "Las cosas serán diferentes, pase lo que pase. Sin embargo, no cabe duda de que un Tratado hará que la transición a la vida fuera de la UE sea mucho más suave para todos, sobre todo en lo que respecta a la circulación de personas", ha indicado en su mensaje de Año Nuevo este lunes a través de InfoGibraltar. (Leer más https://acortar.link/88pxlL)