Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 14 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 14 de octubre, hasta las 19 horas:

· PP y Vox firman la moción de censura contra Landaluce en Algeciras con Jacinto Muñoz como candidato a alcalde

El presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha señalado que ya se ha firmado la moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha sido rubricada por los concejales de Vox y los 12 concejales del Ayuntamiento que abandonaron el equipo de gobierno este martes al no dimitir el alcalde tras conocerse una nueva denuncia por presunta agresión sexual. Jacinto Muñoz, hasta este martes primer teniente del alcalde, será el candidato a la Alcaldía en la moción. (Leer más https://acortar.link/7U2NWI)

· La víctima de la estafa amorosa del 'falso Brad Pitt' pide más de 14 años de cárcel para los cabecillas

La víctima granadina de la estafa amorosa del 'falso Brad Pitt' pide 14 años y medio de cárcel para los tres presuntos líderes de la red criminal que le estafó más de 174.000 euros haciéndose pasar por el actor y simulando que mantenía una relación sentimental con ella. Esta trama criminal logró estafar 314.000 euros a dos mujeres, una de Granada y otra residente en el País Vasco, mediante perfiles falsos que suplantaban al afamado intérprete de Hollywood en redes sociales. (Leer más https://acortar.link/Mses3c)

· Muere tiroteado en Almería el hermano de la condenada por el crimen de una niña en el barrio de Piedras Redondas en 2002

El hombre muerto por varios disparos durante la madrugada de este miércoles, 14 de octubre, cuando salía de su puesto de trabajo como empleado del servicio municipal de limpieza en el Sector 20 de Almería es Antonio Santiago Santiago, hermano de Juana Santiago, la mujer condenada a 23 años de prisión por el crimen de la niña de siete años Montserrat Fajardo en el barrio de Piedras Redondas en 2002. (Leer más https://acortar.link/RoLjMB)

· Antonio López anuncia acciones judiciales ante el TSJA por la "posible ilegalidad" de su cese en la Cámara de Cuentas

El expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Antonio Manuel López Hernández ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones judiciales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la "posible ilegalidad" de su cese como consejero del órgano fiscalizador decretado este martes por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre (PP), al haber "incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo". (Leer más https://acortar.link/tj8gHU)

· Detenidas dos mujeres acusadas de sustraer una bebé de apenas un mes en Andújar (Jaén)

La Policía Nacional ha detenido en Andújar (Jaén) a dos mujeres de 43 y 45 años tras la sustracción de una bebé de apenas un mes. El suceso tuvo lugar el jueves pasado aunque no se ha informado hasta este miércoles. Las dos detenidas se encuentran ya en libertad con cargos y con una medida cautelar de alejamiento hacia la menor y su progenitora. (Leer más https://acortar.link/BlhoYl)