CIS: PSOE lograría en Andalucía 3-6 escaños más que el 28A, PP recuperaría el segundo puesto y Cs perdería 2-3 diputados

Actualizado 29/10/2019 12:58:40 CET

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, participan en una comida-mitin en Jaén (España), a 8 de octubre del 2019 - Francis J. Cano - Europa Press

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre da una amplia victoria al PSOE en Andalucía, donde obtendría entre 27 y 30 escaños en el Congreso de los Diputados, por delante del PP, que se quedaría con entre 9 y 11 diputados; Ciudadanos (Cs), que lograría entre 8 y 9; Unidas Podemos, que obtendría entre 7 y 9; y Vox, que alcanzaría entre 5 y 6 escaños.

De acuerdo con los datos del CIS, el PSOE obtendría entre tres y seis diputados más que en las generales del pasado 28 de abril, cuando obtuvo 24 frente a los 11 de Cs, que ahora perdería entre dos y tres escaños y cedería el segundo puesto logrado hace seis meses al PP, que mantendría sus 11 diputados actuales o podría perder dos en relación al 28-A.

Por su parte, Unidas Podemos mantendría el cuarto puesto logrado hace medio año con entre 7 y 9 escaños (logró 9 en abril), mientras que Vox repetiría en el quinto lugar con entre 5 y 6 diputados por Andalucía (ahora tiene seis). Más País, que presenta candidatura por cuatro provincias (Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada), no lograría representación por Andalucía en su estreno electoral.

El PSOE sería la fuerza más votada en las ocho provincias andaluzas, logrando entre 6 y 7 escaños por Sevilla; 3 ó 4 por Cádiz; 4 por Málaga; entre 2 y 3 por Almería; y 3 por Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. Así, los socialistas podrían mejorar resultados respecto al 28A en Sevilla, Cádiz, Almería, Córdoba y Huelva.

Por su parte, el PP obtendría 2 escaños por Málaga; entre 1 y 2 en Sevilla y Cádiz; y 1 por Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. Los populares cedería un escaño por Almería y podrían perder otro en Sevilla en relación al 28A.

Cs alcanzaría 2 escaños por Málaga; 1 por Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; y entre 0 y 1 por Córdoba. La formación 'naranja' perdería en relación al 28A un diputado por Cádiz y otro por Sevilla y también podría cederlo por Córdoba.

Por su parte, Unidas Podemos lograría 2 escaños por Sevilla y Málaga; entre 1 y 2 en Cádiz; 1 en Córdoba y Granada; y entre 0 y 1 en Almería, mientras se quedaría sin representación por Huelva y Jaén. Así, la formación 'morada' perdería un diputado por Huelva que podría alcanzar en Almería y tendría en el aire un diputado por Cádiz.

Finalmente, Vox lograría un diputado por Almería, Cádiz, Granada Málaga y Sevilla; entre 0 y 1 en Córdoba, y no lograría escaño ni por Huelva ni por Jaén, donde tampoco lo obtuvo el 28A.

A nivel nacional, el estudio, basado en 17.650 entrevistas, da la victoria al PSOE con un respaldo estimado del 32,2% y entre 133 y 150 escaños, por encima de su resultado de abril. Ese resultado, según los cálculos del organismo presidio por José Félix Tezanos, permitiría a los socialistas gobernar con mayoría absoluta con Unidas Podemos, o bien con Cs.

La encuesta, realizada entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, es decir tras el visto bueno del Supremo a la exhumación de Franco y el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 pero sin conocerse aún la sentencia sobre el procés; da la segunda posición al PP con el 18,1 por ciento y entre 74 y 81 escaños, mientras que Unidas Podemos se quedaría en una posición similar a la de los anteriores comicios sumando el 14,6% por ciento y entre 37 y 45 escaños. Cs cae, pero se queda en el 10,6% y entre 27 y 35 diputados, mientras Vox logra el 7,9% y entre 14 y 21 escaños y Más País entraría con el 2 por ciento y dos escaños en Madrid, a lo que se añadiría el 0,9% de Comproimís, con uno o dos escaños más.

EL PARO, EL PRINCIPAL PROBLEMA

La muestra andaluza, basada en un total de 3.019 entrevistas realizadas en 187 municipios de las ocho provincias, recoge que tras ser preguntados por el partido al que piensan votar, el 24,5 por ciento de los ciudadanos andaluces encuestados afirma que al PSOE; un 8,5 por ciento que al PP; un 5,2 por ciento, a Ciudadanos; un 7,7 por ciento a Unidas Podemos, y un 5,7 por ciento, a Vox, mientras que un 18,3 por ciento dice que no lo tiene decidido aún.

En esta ocasión, el 66 por ciento de los encuestados afirman que, con toda seguridad, acudirá a votar frente a un 11,9 por ciento que señala que con toda seguridad no irá a votar, mientras que un 10,7 por ciento dice que probablemente irá a votar y un 5,4 por ciento que probablemente no ejercerá el derecho al voto. De los que piensan ir a votar, el 52,1 por ciento afirma que tiene ya decidido su voto frente a un 23,5 por ciento que manifiesta que aún no lo ha decidido.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, los ciudadanos encuestados en Andalucía no dan el aprobado a ninguno y otorgan una puntuación de 4,1 puntos al presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez; de 3,3 puntos al candidato de Cs, Albert Rivera; de 3,2 puntos al líder del PP, Pablo Casado; de 3 puntos al coordinador general de IU y cabeza de lista por Málaga al Congreso, Alberto Garzón; y por debajo de 3 puntos están el líder de Más País, Íñigo Errejón, con 2,9; el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con 2,9 y, por último, el candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal, con 2,5.

Respecto a los principales problemas del país, un 43,5 por ciento sitúa al paro, seguido de los partidos y la política en general (17,9 por ciento), de los problemas de índole económica (7,8 por ciento) y de la corrupción y el fraude (7,6 por ciento). La falta de acuerdos, situación política e inestabilidad cosecha el 4,2 por ciento.

Además, un 30 por ciento de los encuestados en Andalucía afirma que el paro es el problema que más le afecta, por el 14,6 por ciento que se refiere en esta pregunta a los problemas de índole económica y el 10,6 por ciento que habla de las pensiones.