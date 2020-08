La comisión de reconstrucción andaluza por el Covid del Parlamento somete a votación su dictamen final el 31 de agosto

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente ha dado luz verde este lunes a habilitar tres fechas durante el mes de agosto para que se celebren sesiones extraordinarias de la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19, de tal manera que el próximo 31 se debatirá y votará el dictamen final.

Este calendario ha sido aprobado con el apoyo de los grupos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que el PSOE-A y Adelante Andalucía se han abstenido dado que no participan en este órgano.

Así las cosas, se ha habilitado el 6 de agosto para que los coordinadores de las subcomisiones que conforman la comisión del Covid presenten sus informes, de modo que el 24 de agosto el presidente de este órgano parlamentario, Manuel Gavira (Vox), presentará el dictamen final.

Seguidamente, será el 31 de agosto cuando se convoque una tercera sesión extraordinaria de la comisión cuyo orden del día será el debate y votación del dictamen y acuerdo, en su caso, para elevarlo al Pleno de la Cámara.

En el turno de posicionamiento de los grupos, tanto el PSOE-A como Adelante han justificado su abstención al calendario extraordinario en que no participan en la comisión.

El portavoz socialista, José Fiscal, ha recordado que los socialistas discrepan con que la Presidencia la desempeñe Vox, un grupo que votó en contra de la constitución de la comisión "y que no cree que en la autonomía de Andalucía, según lo ha manifestado continuamente". "Desde el primer momento se pervirtió la constitución de esta comisión", ha abundado.

José Ignacio García, portavoz adjunto de Adelante, ha reiterado que ellos no participan en la comisión del Covid porque entienden que "no se dan las condiciones para que haya un acuerdo que incluya a todos los andaluces, la Presidencia de Vox lo invalida por que no respeta el consenso ni los derechos humanos".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha dicho respetar la decisión del PSOE-A y de Adelante de no participar en la comisión pero ve "insultantes" algunos de sus argumentos, sobre todo de la confluencia, por criticar a Vox, "un grupo que es tan democrático como cualquier otro, con los mismos derechos y obligaciones". No obstante, ha vuelto a invitar a sendas fuerzas a que se sumen porque la comisión hace "muy buen trabajo y toda la sociedad andaluza se ha volcado".

Igualmente, el portavoz adjunto de Cs, Francisco Carrillo, ha resaltado que "toda la sociedad andaluza ha comparecido de forma honesta y constructiva, aportando muchas ideas y propuestas que hubieran venido bien a todos los grupos", de ahí que lamente que PSOE-A y Adelante se ausenten con argumentos que "no son suficiente".

Por último, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha saludado este calendario extraordinario y ha planteado que se debería estudiar que este tipo de reuniones telemáticas, ahora que no hay estado de alarma, se hagan presenciales, "es lo natural y procedente, no veo motivos que impidan asistir físicamente al Parlamento".