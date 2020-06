Las comparecencias en comisión se desarrollarán el 22, 23, 29 y 30 de junio y el 6, 7, 20 y 21 de julio

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comparecencias en la comisión del Parlamento sobre la recuperación económica y social de Andalucía se desarrollarán los días 22, 23, 29 y 30 de junio y el 6, 7, 20 y 21 de julio, según han acordado este lunes los grupos que la componen, PP-A, Ciudadanos y Vox.

Así lo ha manifestado el presidente de la comisión, el diputado de Vox Manuel Gavira, quien ha destacado el esfuerzo de los tres grupos para determinar los comparecientes que definitivamente van a asistir a la comisión, bien de manera presencial o vía telemática. La intención es que entre hoy y mañana se cierren los comparecientes que serán llamados para que la Mesa del Parlamento tenga conocimiento en su reunión del miércoles.

Gavira ha indicado que se superará el número inicial de 64 comparecientes y ha apuntado que la idea es que puedan acudir a la comisión presencialmente, aunque si no es posible, está también la vía telemática. Ha indicado que el criterio para fijar qué comparecientes serán llamados es que hayan sido solicitados por dos o tres grupos, mientras que en el caso de un compareciente que haya sido pedido sólo por un grupo, se tendrá que determinar si procede llamarlo.

Ha señalado que entre los tres grupos que forman parte de la comisión se han solicitado más de 200 comparecientes y que la idea es que cuantos más asistan, mejor.

En cuanto a la ausencia de PSOE-A y Adelante Andalucía, ha insistido en invitarlos a que regresen y ha apuntado que esos partidos han tenido en todo momento una posición "mediática".

Para Gavira, la ausencia de PSOE-A y Adelante no se debe tanto a que Vox presida la comisión, sino más bien a que ninguno de ellos la preside, algo que buscaban en un "cambalache" con el PP-A. Ha considerado que ambos partidos tendrán que dar explicaciones en su momento a los andaluces de por qué no están en la comisión, donde lo importante "no es quién la presida", sino trabajar para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.